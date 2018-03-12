iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ電気通信ETF

ISQW:GR
Berlin
48.12
EUR
0.83
1.76%
更新日時 16:34 JST 2018/03/12
始値
48.07
安値 - 高値 レンジ（日）
48.07 - 48.12
出来高
0
前日終値
47.29
52週レンジ
45.69 - 56.05
1年トータルリターン
-10.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
48.07
安値 - 高値 レンジ（日）
48.07 - 48.12
出来高
0
前日終値
47.29
52週レンジ
45.69 - 56.05
1年トータルリターン
-9.98%
年初来リターン
-4.73%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
413.091
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
1.035062
直近配当利回り（税込）
3.62%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-5.60%
3年トータルリターン
-2.22%
5年トータルリターン
6.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
T:US
AT&T
2.09 百万 77.48 百万 18.81
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
1.40 百万 68.81 百万 16.71
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
9.04 百万 25.94 百万 6.30
9984:JP
ソフトバンクグループ
297.20 千 23.89 百万 5.80
9432:JP
日本電信電話
431.60 千 20.16 百万 4.89
DTE:GR
ドイツ･テレコム
1.10 百万 17.96 百万 4.36
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
1.88 百万 17.34 百万 4.21
9433:JP
ＫＤＤＩ
630.00 千 15.70 百万 3.81
TEF:SM
テレフォニカ
1.56 百万 15.68 百万 3.81
BCE:CN
ビーシーイー・インク
305.08 千 13.52 百万 3.28
企業概要
iシェアーズ・グローバル電気通信ETF（iShares Global Telecom ETF）は、米国籍のETF （上場投資信託）。S&Pグローバル電気通信株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com