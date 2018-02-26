iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

ISQV:TH
Tradegate
134.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/26
出来高
2
前日終値
134.14
52週レンジ
114.43 - 134.46
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出来高
2
前日終値
134.14
52週レンジ
114.43 - 134.46
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.645
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.81526
直近配当利回り（税込）
1.02%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
1.06 百万 191.61 百万 11.84
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.60 百万 154.43 百万 9.54
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
495.17 千 91.72 百万 5.67
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
62.59 千 72.61 百万 4.49
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
61.82 千 71.77 百万 4.43
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
1.13 百万 64.61 百万 3.99
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
971.90 千 50.72 百万 3.13
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
20.54 千 47.76 百万 2.95
V:US
ﾋﾞｻﾞ
376.02 千 46.82 百万 2.89
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
1.03 百万 46.51 百万 2.87
企業概要
iシェアーズ・グローバル・テクノロジーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー株指数に連動する投資成果を目指す。世界の大型テクノロジー株を保有。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com