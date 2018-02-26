iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
ISQV:TH
Tradegate
134.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/26
出来高
2
前日終値
134.14
52週レンジ
114.43 - 134.46
出来高
2
前日終値
134.14
52週レンジ
114.43 - 134.46
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.645
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.81526
直近配当利回り（税込）
1.02%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|1.06 百万
|191.61 百万
|11.84
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.60 百万
|154.43 百万
|9.54
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|495.17 千
|91.72 百万
|5.67
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|62.59 千
|72.61 百万
|4.49
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|61.82 千
|71.77 百万
|4.43
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|1.13 百万
|64.61 百万
|3.99
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|971.90 千
|50.72 百万
|3.13
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|20.54 千
|47.76 百万
|2.95
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|376.02 千
|46.82 百万
|2.89
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|1.03 百万
|46.51 百万
|2.87
企業概要
iシェアーズ・グローバル・テクノロジーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー株指数に連動する投資成果を目指す。世界の大型テクノロジー株を保有。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com