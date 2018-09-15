iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
ISQV:GR
Berlin
147.00
EUR
0.38
0.26%
更新日時 2018/09/15
始値
143.56
安値 - 高値 レンジ（日）
143.30 - 147.16
出来高
0
前日終値
146.62
52週レンジ
117.13 - 153.14
1年トータルリターン
25.79%
始値
143.56
安値 - 高値 レンジ（日）
143.30 - 147.16
出来高
0
前日終値
146.62
52週レンジ
117.13 - 153.14
1年トータルリターン
25.22%
年初来リターン
15.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.510
設定日
07/20/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.546318
直近配当利回り（税込）
0.64%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
23.67%
5年トータルリターン
22.69%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|1.53 百万
|337.66 百万
|13.65
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.39 百万
|266.80 百万
|10.79
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|745.92 千
|120.84 百万
|4.88
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|94.21 千
|109.55 百万
|4.43
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|92.77 千
|108.69 百万
|4.39
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|555.49 千
|81.42 百万
|3.29
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|1.46 百万
|68.52 百万
|2.77
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|1.71 百万
|67.35 百万
|2.72
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|1.45 百万
|65.13 百万
|2.63
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|284.67 千
|60.93 百万
|2.46
企業概要
iシェアーズ・グローバル・テクノロジーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー株指数に連動する投資成果を目指す。世界の大型テクノロジー株を保有。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com