iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

ISQV:GR
Berlin
147.00
EUR
0.38
0.26%
更新日時 2018/09/15
始値
143.56
安値 - 高値 レンジ（日）
143.30 - 147.16
出来高
0
前日終値
146.62
52週レンジ
117.13 - 153.14
1年トータルリターン
25.79%
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始値
143.56
安値 - 高値 レンジ（日）
143.30 - 147.16
出来高
0
前日終値
146.62
52週レンジ
117.13 - 153.14
1年トータルリターン
25.22%
年初来リターン
15.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.510
設定日
07/20/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.546318
直近配当利回り（税込）
0.64%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
23.67%
5年トータルリターン
22.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
1.53 百万 337.66 百万 13.65
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
2.39 百万 266.80 百万 10.79
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
745.92 千 120.84 百万 4.88
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
94.21 千 109.55 百万 4.43
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
92.77 千 108.69 百万 4.39
V:US
ﾋﾞｻﾞ
555.49 千 81.42 百万 3.29
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
1.46 百万 68.52 百万 2.77
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
1.71 百万 67.35 百万 2.72
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
1.45 百万 65.13 百万 2.63
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
284.67 千 60.93 百万 2.46
企業概要
iシェアーズ・グローバル・テクノロジーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー株指数に連動する投資成果を目指す。世界の大型テクノロジー株を保有。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com