iｼｪｱｰｽﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ素材ETF
ISQU:TH
Tradegate
54.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/06
出来高
89
前日終値
54.52
52週レンジ
53.69 - 58.94
出来高
89
前日終値
54.52
52週レンジ
53.69 - 58.94
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
415.155
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.469925
直近配当利回り（税込）
1.45%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DWDP:US
DowDuPont Inc
|455.36 千
|32.89 百万
|7.96
|
BAS:GR
BASF
|178.53 千
|18.69 百万
|4.52
|
BHP:AU
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|625.28 千
|13.88 百万
|3.36
|
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
|2.36 百万
|12.11 百万
|2.93
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|233.76 千
|12.08 百万
|2.92
|
AI:FP
ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ
|83.52 千
|10.63 百万
|2.57
|
MON:US
ﾓﾝｻﾝﾄ
|85.43 千
|10.55 百万
|2.55
|
PX:US
プラクセアー
|55.70 千
|8.92 百万
|2.16
|
VALE:US
ヴァーレ
|679.96 千
|8.76 百万
|2.12
|
LINU:GR
リンデ
|36.34 千
|8.55 百万
|2.07
企業概要
iシェアーズ グローバル素材ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル素材 セクター・インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com