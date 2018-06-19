iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ資本財ETF
ISQT:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
52.13
出来高
0
前日終値
52.13
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
237.356
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
1.11151
直近配当利回り（税込）
3.69%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
|28.66 千
|10.13 百万
|4.31
|
HON:US
ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|39.37 千
|6.45 百万
|2.75
|
MMM:US
3M
|31.22 千
|6.45 百万
|2.75
|
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
|40.49 千
|6.36 百万
|2.71
|
GE:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE)
|456.00 千
|5.75 百万
|2.45
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|44.73 千
|5.69 百万
|2.42
|
UTX:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|38.82 千
|5.20 百万
|2.21
|
CAT:US
ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ
|31.37 千
|4.53 百万
|1.93
|
UPS:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS)
|36.15 千
|4.46 百万
|1.90
|
LMT:US
ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ
|13.01 千
|4.23 百万
|1.80
企業概要
iシェアーズ・グローバル資本財ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル資本財株価指数の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com