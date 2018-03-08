iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾙｽｹｱETF
ISQS:TH
Tradegate
91.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/08
出来高
30
前日終値
91.95
52週レンジ
87.48 - 100.38
1年トータルリターン
-3.01%
出来高
30
前日終値
91.95
52週レンジ
87.48 - 100.38
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-3.29%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.636
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.660648
直近配当利回り（税込）
1.21%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-4.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|918.54 千
|122.90 百万
|7.50
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|332.13 千
|74.87 百万
|4.57
|
PFE:US
ファイザー
|2.03 百万
|74.53 百万
|4.55
|
NOVN:SW
ノバルティス
|899.91 千
|74.22 百万
|4.53
|
ABBV:US
ｱｯｳﾞｨ
|549.95 千
|65.60 百万
|4.00
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|240.95 千
|58.07 百万
|3.54
|
MRK:US
メルク
|930.35 千
|51.30 百万
|3.13
|
AMGN:US
アムジェン
|249.77 千
|47.73 百万
|2.91
|
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
|458.71 千
|38.14 百万
|2.33
|
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
|559.20 千
|37.98 百万
|2.32
企業概要
iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF（iShares Global Healthcare ETF）は、米国 籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動する投資成果を目指す。世界の大型ヘルスケア株を保有。米国を中心として医薬品やバイオテク、医療装置会社などに投資する。ウエートは時価総額ベースで算定。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com