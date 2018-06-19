iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融ETF
ISQR:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
57.31
52週レンジ
57.06 - 59.21
出来高
0
前日終値
57.31
52週レンジ
57.06 - 59.21
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
490.928
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
1.145824
直近配当利回り（税込）
3.46%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|135.20 千
|29.01 百万
|5.96
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|238.23 千
|26.94 百万
|5.53
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|658.88 千
|20.05 百万
|4.12
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|306.49 千
|17.15 百万
|3.52
|
C:US
シティグループ
|177.76 千
|12.53 百万
|2.57
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.42 百万
|12.10 百万
|2.49
|
RY:CN
ＲＢＣ
|100.76 千
|7.99 百万
|1.64
|
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
|129.09 千
|7.80 百万
|1.60
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|834.40 千
|6.68 百万
|1.37
|
ALV:GR
アリアンツ
|30.68 千
|6.60 百万
|1.36
企業概要
iシェアーズ・グローバル金融ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル金融株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com