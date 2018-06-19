iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融ETF

ISQR:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
57.31
52週レンジ
57.06 - 59.21
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出来高
0
前日終値
57.31
52週レンジ
57.06 - 59.21
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
490.928
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
1.145824
直近配当利回り（税込）
3.46%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
135.20 千 29.01 百万 5.96
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
238.23 千 26.94 百万 5.53
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
658.88 千 20.05 百万 4.12
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
306.49 千 17.15 百万 3.52
C:US
シティグループ
177.76 千 12.53 百万 2.57
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.42 百万 12.10 百万 2.49
RY:CN
ＲＢＣ
100.76 千 7.99 百万 1.64
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
129.09 千 7.80 百万 1.60
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
834.40 千 6.68 百万 1.37
ALV:GR
アリアンツ
30.68 千 6.60 百万 1.36
企業概要
iシェアーズ・グローバル金融ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル金融株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com