iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰETF
ISQQ:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
31.70
52週レンジ
28.19 - 32.83
出来高
0
前日終値
31.70
52週レンジ
28.19 - 32.83
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.591
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.489127
直近配当利回り（税込）
2.67%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|2.54 百万
|210.83 百万
|13.30
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|1.14 百万
|132.57 百万
|8.36
|
FP:FP
トタル
|1.60 百万
|100.00 百万
|6.31
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|2.76 百万
|89.30 百万
|5.63
|
BP/:LN
ＢＰ
|11.83 百万
|85.18 百万
|5.37
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|2.23 百万
|73.26 百万
|4.62
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|828.67 千
|50.40 百万
|3.18
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|700.13 千
|50.39 百万
|3.18
|
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
|347.45 千
|40.63 百万
|2.56
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|983.13 千
|37.88 百万
|2.39
企業概要
iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com