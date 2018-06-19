iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰETF

ISQQ:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
31.70
52週レンジ
28.19 - 32.83
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出来高
0
前日終値
31.70
52週レンジ
28.19 - 32.83
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.591
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.489127
直近配当利回り（税込）
2.67%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
2.54 百万 210.83 百万 13.30
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
1.14 百万 132.57 百万 8.36
FP:FP
トタル
1.60 百万 100.00 百万 6.31
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
2.76 百万 89.30 百万 5.63
BP/:LN
ＢＰ
11.83 百万 85.18 百万 5.37
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
2.23 百万 73.26 百万 4.62
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
828.67 千 50.40 百万 3.18
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
700.13 千 50.39 百万 3.18
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
347.45 千 40.63 百万 2.56
SU:CN
サンコア・エナジー
983.13 千 37.88 百万 2.39
企業概要
iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com