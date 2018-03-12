iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰETF
ISQQ:GR
Berlin
27.74
EUR
0.85
3.16%
更新日時 16:34 JST 2018/03/12
始値
27.72
安値 - 高値 レンジ（日）
27.72 - 27.74
出来高
0
前日終値
26.89
52週レンジ
25.58 - 31.47
1年トータルリターン
-6.36%
始値
27.72
安値 - 高値 レンジ（日）
27.72 - 27.74
出来高
0
前日終値
26.89
52週レンジ
25.58 - 31.47
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-5.97%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.178
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.55956
直近配当利回り（税込）
3.40%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-3.77%
3年トータルリターン
-2.57%
5年トータルリターン
1.01%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|2.03 百万
|151.61 百万
|12.89
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|910.77 千
|106.76 百万
|9.08
|
FP:FP
トタル
|1.21 百万
|69.43 百万
|5.90
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|2.19 百万
|68.62 百万
|5.83
|
BP/:LN
ＢＰ
|9.48 百万
|62.84 百万
|5.34
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|1.79 百万
|56.78 百万
|4.83
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|663.04 千
|45.60 百万
|3.88
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|570.73 千
|31.42 百万
|2.67
|
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
|278.90 千
|28.67 百万
|2.44
|
ENB:CN
ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ
|813.11 千
|25.96 百万
|2.21
企業概要
iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com