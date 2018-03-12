iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰETF

ISQQ:GR
Berlin
27.74
EUR
0.85
3.16%
更新日時 16:34 JST 2018/03/12
始値
27.72
安値 - 高値 レンジ（日）
27.72 - 27.74
出来高
0
前日終値
26.89
52週レンジ
25.58 - 31.47
1年トータルリターン
-6.36%
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始値
27.72
安値 - 高値 レンジ（日）
27.72 - 27.74
出来高
0
前日終値
26.89
52週レンジ
25.58 - 31.47
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-5.97%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.178
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.55956
直近配当利回り（税込）
3.40%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-3.77%
3年トータルリターン
-2.57%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
2.03 百万 151.61 百万 12.89
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
910.77 千 106.76 百万 9.08
FP:FP
トタル
1.21 百万 69.43 百万 5.90
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
2.19 百万 68.62 百万 5.83
BP/:LN
ＢＰ
9.48 百万 62.84 百万 5.34
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.79 百万 56.78 百万 4.83
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
663.04 千 45.60 百万 3.88
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
570.73 千 31.42 百万 2.67
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
278.90 千 28.67 百万 2.44
ENB:CN
ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ
813.11 千 25.96 百万 2.21
企業概要
iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com