iｼｪｱｰｽﾞMSCI EAFEｸﾞﾛｰｽETF

ISQP:GR
Berlin
67.26
EUR
0.49
0.73%
更新日時 2018/09/15
始値
65.58
安値 - 高値 レンジ（日）
65.58 - 67.26
出来高
0
前日終値
66.77
52週レンジ
61.80 - 70.56
1年トータルリターン
6.59%
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始値
65.58
安値 - 高値 レンジ（日）
65.58 - 67.26
出来高
0
前日終値
66.77
52週レンジ
61.80 - 70.56
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.44%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
3.544
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIANE HSIUNG / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.958658
直近配当利回り（税込）
2.46%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
7.36%
5年トータルリターン
8.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
332.52 千 82.18 百万 2.38
NESN:SW
ネスレ
958.38 千 80.18 百万 2.32
SAP:GR
ＳＡＰ
465.03 千 56.33 百万 1.63
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
363.11 千 46.22 百万 1.34
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
5.72 百万 45.79 百万 1.33
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
132.17 千 44.67 百万 1.29
NOVOB:DC
ノボ･ノルディスク
859.09 千 42.09 百万 1.22
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
730.62 千 41.57 百万 1.20
DGE:LN
ディアジオ
1.16 百万 40.61 百万 1.18
BAS:GR
BASF
436.09 千 39.12 百万 1.13
企業概要
iシェアーズMSCI EAFEグロースETF（iShares MSCI EAFE Growth ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。Morgan Stanley Capital International EAFE Growth Indexにより測定される、欧州20カ国、オーストラリア、アジア・極東のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com