iｼｪｱｰｽﾞMSCI EAFEｸﾞﾛｰｽETF
ISQP:GR
Berlin
67.26
EUR
0.49
0.73%
更新日時 2018/09/15
始値
65.58
安値 - 高値 レンジ（日）
65.58 - 67.26
出来高
0
前日終値
66.77
52週レンジ
61.80 - 70.56
1年トータルリターン
6.59%
始値
65.58
安値 - 高値 レンジ（日）
65.58 - 67.26
出来高
0
前日終値
66.77
52週レンジ
61.80 - 70.56
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.44%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
3.544
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIANE HSIUNG / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.958658
直近配当利回り（税込）
2.46%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
7.36%
5年トータルリターン
8.24%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|332.52 千
|82.18 百万
|2.38
|
NESN:SW
ネスレ
|958.38 千
|80.18 百万
|2.32
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|465.03 千
|56.33 百万
|1.63
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|363.11 千
|46.22 百万
|1.34
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|5.72 百万
|45.79 百万
|1.33
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|132.17 千
|44.67 百万
|1.29
|
NOVOB:DC
ノボ･ノルディスク
|859.09 千
|42.09 百万
|1.22
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|730.62 千
|41.57 百万
|1.20
|
DGE:LN
ディアジオ
|1.16 百万
|40.61 百万
|1.18
|
BAS:GR
BASF
|436.09 千
|39.12 百万
|1.13
企業概要
iシェアーズMSCI EAFEグロースETF（iShares MSCI EAFE Growth ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。Morgan Stanley Capital International EAFE Growth Indexにより測定される、欧州20カ国、オーストラリア、アジア・極東のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com