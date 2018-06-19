iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ40 ETF

ISQN:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
31.29
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出来高
0
前日終値
31.29
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.069
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.510568
直近配当利回り（税込）
2.82%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VALE:US
ヴァーレ
9.26 百万 119.60 百万 11.28
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
8.58 百万 86.46 百万 8.16
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
8.92 百万 59.50 百万 5.61
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
5.73 百万 54.41 百万 5.13
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
7.66 百万 53.25 百万 5.02
AMXL:MM
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
61.99 百万 52.18 百万 4.92
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
11.69 百万 52.13 百万 4.92
PBR/A:US
ブラジル石油公社
5.57 百万 50.95 百万 4.81
PBR:US
ブラジル石油公社
3.95 百万 42.43 百万 4.00
BAP:US
ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ
177.70 千 37.74 百万 3.56
企業概要
iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF（iShares Latin America 40 ETF）は、米国籍のETF （上場投資信託）。S&Pラテンアメリカ40指数に連動する投資成果を目指す。代表サンプ リング方式を使用。S&Pラテンアメリカ40指数は、中南米における主要経済部門の流動性 の高い銘柄で構成される。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com