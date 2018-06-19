iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ40 ETF
ISQN:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
31.29
出来高
0
前日終値
31.29
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.069
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.510568
直近配当利回り（税込）
2.82%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VALE:US
ヴァーレ
|9.26 百万
|119.60 百万
|11.28
|
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|8.58 百万
|86.46 百万
|8.16
|
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|8.92 百万
|59.50 百万
|5.61
|
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|5.73 百万
|54.41 百万
|5.13
|
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
|7.66 百万
|53.25 百万
|5.02
|
AMXL:MM
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
|61.99 百万
|52.18 百万
|4.92
|
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
|11.69 百万
|52.13 百万
|4.92
|
PBR/A:US
ブラジル石油公社
|5.57 百万
|50.95 百万
|4.81
|
PBR:US
ブラジル石油公社
|3.95 百万
|42.43 百万
|4.00
|
BAP:US
ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ
|177.70 千
|37.74 百万
|3.56
企業概要
iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF（iShares Latin America 40 ETF）は、米国籍のETF （上場投資信託）。S&Pラテンアメリカ40指数に連動する投資成果を目指す。代表サンプ リング方式を使用。S&Pラテンアメリカ40指数は、中南米における主要経済部門の流動性 の高い銘柄で構成される。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com