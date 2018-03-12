iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ40 ETF

ISQN:GR
Berlin
31.25
EUR
0.83
2.73%
更新日時 16:34 JST 2018/03/12
始値
31.23
安値 - 高値 レンジ（日）
31.23 - 31.25
出来高
0
前日終値
30.42
52週レンジ
25.88 - 31.63
1年トータルリターン
11.26%
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始値
31.23
安値 - 高値 レンジ（日）
31.23 - 31.25
出来高
0
前日終値
30.42
52週レンジ
25.88 - 31.63
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
10.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.836
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.030862
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
14.31%
3年トータルリターン
6.95%
5年トータルリターン
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
11.67 百万 187.11 百万 10.01
VALE:US
ヴァーレ
12.60 百万 162.44 百万 8.69
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
11.04 百万 131.78 百万 7.05
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
15.90 百万 113.54 百万 6.08
PBR/A:US
ブラジル石油公社
7.59 百万 104.22 百万 5.58
AMXL:MM
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
84.30 百万 81.21 百万 4.35
PBR:US
ブラジル石油公社
5.38 百万 79.11 百万 4.23
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
7.81 百万 73.42 百万 3.93
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
10.02 百万 64.32 百万 3.44
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
7.44 百万 61.87 百万 3.31
企業概要
iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF（iShares Latin America 40 ETF）は、米国籍のETF （上場投資信託）。S&Pラテンアメリカ40指数に連動する投資成果を目指す。代表サンプ リング方式を使用。S&Pラテンアメリカ40指数は、中南米における主要経済部門の流動性 の高い銘柄で構成される。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com