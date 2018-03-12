iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ40 ETF
ISQN:GR
Berlin
31.25
EUR
0.83
2.73%
更新日時 16:34 JST 2018/03/12
始値
31.23
安値 - 高値 レンジ（日）
31.23 - 31.25
出来高
0
前日終値
30.42
52週レンジ
25.88 - 31.63
1年トータルリターン
11.26%
始値
31.23
安値 - 高値 レンジ（日）
31.23 - 31.25
出来高
0
前日終値
30.42
52週レンジ
25.88 - 31.63
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
10.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.836
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.030862
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
14.31%
3年トータルリターン
6.95%
5年トータルリターン
0.59%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|11.67 百万
|187.11 百万
|10.01
|
VALE:US
ヴァーレ
|12.60 百万
|162.44 百万
|8.69
|
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|11.04 百万
|131.78 百万
|7.05
|
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
|15.90 百万
|113.54 百万
|6.08
|
PBR/A:US
ブラジル石油公社
|7.59 百万
|104.22 百万
|5.58
|
AMXL:MM
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
|84.30 百万
|81.21 百万
|4.35
|
PBR:US
ブラジル石油公社
|5.38 百万
|79.11 百万
|4.23
|
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|7.81 百万
|73.42 百万
|3.93
|
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
|10.02 百万
|64.32 百万
|3.44
|
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|7.44 百万
|61.87 百万
|3.31
企業概要
iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF（iShares Latin America 40 ETF）は、米国籍のETF （上場投資信託）。S&Pラテンアメリカ40指数に連動する投資成果を目指す。代表サンプ リング方式を使用。S&Pラテンアメリカ40指数は、中南米における主要経済部門の流動性 の高い銘柄で構成される。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com