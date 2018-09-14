iｼｪｱｰｽﾞ中国大型株ETF

ISQM:TH
Tradegate
35.54
EUR
0.36
1.00%
更新日時 2018/09/14
始値
35.54
安値 - 高値 レンジ（日）
35.54 - 35.54
出来高
175
前日終値
35.90
52週レンジ
35.54 - 40.62
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始値
35.54
安値 - 高値 レンジ（日）
35.54 - 35.54
出来高
175
前日終値
35.90
52週レンジ
35.54 - 40.62
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.678
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.604878
直近配当利回り（税込）
2.94%
経費率
0.73%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
482.03 百万 389.99 百万 8.76
1398:HK
中国工商銀行
528.71 百万 360.39 百万 8.09
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
8.82 百万 346.41 百万 7.78
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
32.99 百万 318.44 百万 7.15
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
30.49 百万 280.64 百万 6.30
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
113.36 百万 204.51 百万 4.59
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
457.67 百万 193.59 百万 4.35
386:HK
中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ]
198.41 百万 190.10 百万 4.27
2628:HK
中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ
65.40 百万 138.48 百万 3.11
857:HK
中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ]
182.87 百万 131.83 百万 2.96
企業概要
iシェアーズ中国大型株ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。大型株に投資し、FTSE中 国50インデックスに連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、石油・ガス、テクノロジー、電気通信セクターなどの企業。代表サンプリング手法を用いて、資産の90% 以上を対象指数の構成銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com