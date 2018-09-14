iｼｪｱｰｽﾞ中国大型株ETF
ISQM:TH
Tradegate
35.54
EUR
0.36
1.00%
更新日時 2018/09/14
始値
35.54
安値 - 高値 レンジ（日）
35.54 - 35.54
出来高
175
前日終値
35.90
52週レンジ
35.54 - 40.62
始値
35.54
安値 - 高値 レンジ（日）
35.54 - 35.54
出来高
175
前日終値
35.90
52週レンジ
35.54 - 40.62
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.678
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.604878
直近配当利回り（税込）
2.94%
経費率
0.73%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|482.03 百万
|389.99 百万
|8.76
|
1398:HK
中国工商銀行
|528.71 百万
|360.39 百万
|8.09
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|8.82 百万
|346.41 百万
|7.78
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|32.99 百万
|318.44 百万
|7.15
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|30.49 百万
|280.64 百万
|6.30
|
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
|113.36 百万
|204.51 百万
|4.59
|
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|457.67 百万
|193.59 百万
|4.35
|
386:HK
中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ]
|198.41 百万
|190.10 百万
|4.27
|
2628:HK
中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ
|65.40 百万
|138.48 百万
|3.11
|
857:HK
中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ]
|182.87 百万
|131.83 百万
|2.96
企業概要
iシェアーズ中国大型株ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。大型株に投資し、FTSE中 国50インデックスに連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、石油・ガス、テクノロジー、電気通信セクターなどの企業。代表サンプリング手法を用いて、資産の90% 以上を対象指数の構成銘柄に投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com