iｼｪｱｰｽﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF

ISQL:GR
Berlin
37.82
EUR
0.11
0.29%
更新日時 2018/09/14
始値
37.82
安値 - 高値 レンジ（日）
37.82 - 37.82
出来高
0
前日終値
37.71
52週レンジ
36.56 - 41.00
1年トータルリターン
0.89%
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始値
37.82
安値 - 高値 レンジ（日）
37.82 - 37.82
出来高
0
前日終値
37.71
52週レンジ
36.56 - 41.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.320
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
1.057416
直近配当利回り（税込）
4.83%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-2.18%
3年トータルリターン
4.31%
5年トータルリターン
6.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NESN:SW
ネスレ
822.91 千 68.85 百万 2.99
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
674.00 千 57.01 百万 2.47
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
5.41 百万 45.92 百万 1.99
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
184.88 千 45.69 百万 1.98
FP:FP
トタル
702.24 千 43.99 百万 1.91
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.21 百万 39.10 百万 1.70
BP/:LN
ＢＰ
5.22 百万 37.55 百万 1.63
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
993.40 千 32.58 百万 1.41
SAP:GR
ＳＡＰ
263.41 千 31.91 百万 1.38
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
604.59 千 29.63 百万 1.29
企業概要
iシェアーズ・ヨーロッパETF（iShares Europe ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託） 。S&Pヨーロッパ350指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com