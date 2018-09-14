iｼｪｱｰｽﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF
ISQL:GR
Berlin
37.82
EUR
0.11
0.29%
更新日時 2018/09/14
始値
37.82
安値 - 高値 レンジ（日）
37.82 - 37.82
出来高
0
前日終値
37.71
52週レンジ
36.56 - 41.00
1年トータルリターン
0.89%
始値
37.82
安値 - 高値 レンジ（日）
37.82 - 37.82
出来高
0
前日終値
37.71
52週レンジ
36.56 - 41.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.320
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
1.057416
直近配当利回り（税込）
4.83%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-2.18%
3年トータルリターン
4.31%
5年トータルリターン
6.13%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|822.91 千
|68.85 百万
|2.99
|
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
|674.00 千
|57.01 百万
|2.47
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|5.41 百万
|45.92 百万
|1.99
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|184.88 千
|45.69 百万
|1.98
|
FP:FP
トタル
|702.24 千
|43.99 百万
|1.91
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|1.21 百万
|39.10 百万
|1.70
|
BP/:LN
ＢＰ
|5.22 百万
|37.55 百万
|1.63
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|993.40 千
|32.58 百万
|1.41
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|263.41 千
|31.91 百万
|1.38
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|604.59 千
|29.63 百万
|1.29
企業概要
iシェアーズ・ヨーロッパETF（iShares Europe ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託） 。S&Pヨーロッパ350指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com