iｼｪｱｰｽﾞS&P小型株ETF
ISQK:TH
Tradegate
75.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/08
出来高
1
前日終値
75.88
52週レンジ
60.50 - 75.88
出来高
1
前日終値
75.88
52週レンジ
60.50 - 75.88
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
47.486
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.247357
直近配当利回り（税込）
1.12%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LGND:US
ﾘｶﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|1.19 百万
|304.17 百万
|0.64
|
TREX:US
ﾄﾚｯｸｽ
|3.27 百万
|288.69 百万
|0.61
|
HQY:US
ﾍﾙｽｴｸｲﾃｨ
|2.91 百万
|275.29 百万
|0.58
|
NEOG:US
ﾈｵｹﾞﾝ
|2.87 百万
|270.22 百万
|0.57
|
CACI:US
CACIｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|1.37 百万
|267.25 百万
|0.56
|
INGN:US
ｲﾉｼﾞｪﾝ
|963.40 千
|264.70 百万
|0.56
|
NSP:US
ｲﾝｽﾍﾟﾘﾃｨｰ
|2.08 百万
|245.04 百万
|0.52
|
NGVT:US
ｲﾝｼﾞｪﾋﾞﾃｨ
|2.34 百万
|235.51 百万
|0.50
|
FFIN:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｰｽﾞ
|3.76 百万
|228.31 百万
|0.48
|
ASGN:US
ASGN
|2.74 百万
|227.49 百万
|0.48
企業概要
iシェアーズ・コアS&P小型株ETF（iShares Core S&P Small-Cap ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P小型株600種指数に連動する投資成果を目指す。サンプリング法で指数をトラックする。同指数は、米国株式市場に上場している小型株のパフォーマンスを示す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com