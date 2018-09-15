iｼｪｱｰｽﾞS&P中型株ETF
ISQJ:GR
Berlin
173.86
EUR
1.42
0.82%
更新日時 2018/09/15
始値
169.18
安値 - 高値 レンジ（日）
168.84 - 174.22
出来高
0
前日終値
172.44
52週レンジ
143.44 - 175.84
1年トータルリターン
21.00%
始値
169.18
安値 - 高値 レンジ（日）
168.84 - 174.22
出来高
0
前日終値
172.44
52週レンジ
143.44 - 175.84
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
10.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
50.926
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.848288
直近配当利回り（税込）
1.67%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
13.52%
5年トータルリターン
15.20%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WCG:US
ｳｪﾙｹｱ･ﾍﾙｽ･ﾌﾟﾗﾝｽﾞ
|1.33 百万
|407.06 百万
|0.80
|
FTNT:US
ﾌｫｰﾃｨﾈｯﾄ
|3.99 百万
|354.04 百万
|0.70
|
JKHY:US
ｼﾞｬｯｸ･ﾍﾝﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｿｼｴｰﾂ
|2.13 百万
|344.62 百万
|0.68
|
KEYS:US
ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|5.16 百万
|341.13 百万
|0.67
|
PTC:US
PTC
|3.18 百万
|334.05 百万
|0.66
|
DPZ:US
ﾄﾞﾐﾉ･ﾋﾟｻﾞ
|1.17 百万
|332.22 百万
|0.65
|
TFX:US
テレフレックス
|1.26 百万
|330.03 百万
|0.65
|
IEX:US
ｱｲﾃﾞｯｸｽ
|2.12 百万
|320.01 百万
|0.63
|
ODFL:US
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ﾌﾚｲﾄ･ﾗｲﾝ
|1.88 百万
|313.73 百万
|0.62
|
STLD:US
ｽﾁｰﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ
|6.51 百万
|306.51 百万
|0.60
企業概要
iシェアーズ・コアS&P中型株ETF（iShares Core S&P Mid-Cap ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P中型株400種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。米国の中型株を保有。サンプリング法で指数をトラックし、投資銘柄を選定する。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com