iｼｪｱｰｽﾞNASDAQﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
ISQI:TH
Tradegate
100.78
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
30
前日終値
100.78
52週レンジ
82.25 - 105.04
1年トータルリターン
9.74%
出来高
30
前日終値
100.78
52週レンジ
82.25 - 105.04
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
13.15%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
9.341
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.15606
直近配当利回り（税込）
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.62%
3年トータルリターン
-0.85%
5年トータルリターン
14.38%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
|2.33 百万
|791.87 百万
|8.55
|
AMGN:US
アムジェン
|3.81 百万
|760.35 百万
|8.21
|
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|10.16 百万
|751.31 百万
|8.11
|
CELG:US
セルジーン
|8.04 百万
|698.15 百万
|7.53
|
ILMN:US
ｲﾙﾐﾅ
|1.63 百万
|570.64 百万
|6.16
|
REGN:US
ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|1.14 百万
|443.23 百万
|4.78
|
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|2.22 百万
|396.39 百万
|4.28
|
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|2.52 百万
|298.41 百万
|3.22
|
MYL:US
マイラン
|5.85 百万
|220.54 百万
|2.38
|
BMRN:US
ﾊﾞｲｵﾏﾘﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ
|2.00 百万
|197.64 百万
|2.13
企業概要
iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。NASDAQバイ オテクロノジー株価指数に連動する投資成果を目指す。ファンドは、新治療法・治療薬の発見または開発向けのバイオメディカル・リサーチを主に手掛ける企業を中心に投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com