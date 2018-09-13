iｼｪｱｰｽﾞNASDAQﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

ISQI:TH
Tradegate
100.78
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
30
前日終値
100.78
52週レンジ
82.25 - 105.04
1年トータルリターン
9.74%
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出来高
30
前日終値
100.78
52週レンジ
82.25 - 105.04
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
13.15%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
9.341
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.15606
直近配当利回り（税込）
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.62%
3年トータルリターン
-0.85%
5年トータルリターン
14.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
2.33 百万 791.87 百万 8.55
AMGN:US
アムジェン
3.81 百万 760.35 百万 8.21
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
10.16 百万 751.31 百万 8.11
CELG:US
セルジーン
8.04 百万 698.15 百万 7.53
ILMN:US
ｲﾙﾐﾅ
1.63 百万 570.64 百万 6.16
REGN:US
ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
1.14 百万 443.23 百万 4.78
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
2.22 百万 396.39 百万 4.28
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
2.52 百万 298.41 百万 3.22
MYL:US
マイラン
5.85 百万 220.54 百万 2.38
BMRN:US
ﾊﾞｲｵﾏﾘﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ
2.00 百万 197.64 百万 2.13
企業概要
iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。NASDAQバイ オテクロノジー株価指数に連動する投資成果を目指す。ファンドは、新治療法・治療薬の発見または開発向けのバイオメディカル・リサーチを主に手掛ける企業を中心に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com