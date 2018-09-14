iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾕｰﾃｨﾘﾃｨETF
ISQH:GR
Berlin
117.88
EUR
0.38
0.32%
更新日時 2018/09/14
始値
117.88
安値 - 高値 レンジ（日）
117.88 - 117.88
出来高
0
前日終値
117.50
52週レンジ
96.88 - 120.62
1年トータルリターン
5.31%
始値
117.88
安値 - 高値 レンジ（日）
117.88 - 117.88
出来高
0
前日終値
117.50
52週レンジ
96.88 - 120.62
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
8.32%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
627.038
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.987485
直近配当利回り（税込）
2.87%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
13.45%
3年トータルリターン
12.64%
5年トータルリターン
14.86%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NEE:US
ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
|363.75 千
|62.75 百万
|10.04
|
DUK:US
ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ
|540.88 千
|43.75 百万
|7.00
|
D:US
ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ｴﾅｼﾞｰ
|503.49 千
|36.03 百万
|5.77
|
SO:US
ｻｻﾞﾝ
|780.55 千
|34.44 百万
|5.51
|
EXC:US
エクセロン
|744.87 千
|32.86 百万
|5.26
|
AEP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾜｰ
|380.02 千
|27.56 百万
|4.41
|
SRE:US
ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
|203.80 千
|24.00 百万
|3.84
|
PEG:US
ＰＳＥＧ
|389.81 千
|20.78 百万
|3.33
|
ED:US
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰﾃｯﾄﾞ･ｴｼﾞｿﾝ
|239.75 千
|19.22 百万
|3.07
|
XEL:US
エクセル・エナジー
|392.62 千
|19.08 百万
|3.05
企業概要
iシェアーズ米国公益事業ETF（iShares U.S. Utilities ETF）は、米国籍のETF（上場投 資信託）。ダウ・ジョーンズ米国公益事業セクター指数に連動する、投資結果を目指す。同指数とほぼ同程度に、米国株式市場のユーティリティーセクターを中心に投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com