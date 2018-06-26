iｼｪｱｰｽﾞ米国不動産ETF
ISQG:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
65.39
52週レンジ
63.19 - 71.92
出来高
0
前日終値
65.39
52週レンジ
63.19 - 71.92
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.399
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.774631
直近配当利回り（税込）
4.06%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
|1.79 百万
|263.63 百万
|6.11
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.25 百万
|232.08 百万
|5.37
|
CCI:US
ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|1.68 百万
|186.86 百万
|4.33
|
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
|2.55 百万
|169.39 百万
|3.92
|
EQIX:US
ｴｸｲﾆｸｽ
|321.97 千
|141.48 百万
|3.28
|
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
|607.14 千
|127.36 百万
|2.95
|
WY:US
ウェアーハウザー
|3.07 百万
|104.75 百万
|2.43
|
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
|560.03 千
|102.89 百万
|2.38
|
DLR:US
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
|834.53 千
|101.73 百万
|2.36
|
EQR:US
ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ
|1.49 百万
|101.10 百万
|2.34
企業概要
iシェアーズ米国不動産ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国不動 産指数に連動する投資成果を目指す。対象指数とほぼ同じ比率で米国不動産株に投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com