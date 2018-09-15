iｼｪｱｰｽﾞ米国不動産ETF

ISQG:GR
Berlin
69.56
EUR
0.42
0.60%
更新日時 2018/09/15
始値
68.69
安値 - 高値 レンジ（日）
68.55 - 70.64
出来高
0
前日終値
69.98
52週レンジ
56.98 - 72.54
1年トータルリターン
5.92%
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始値
68.69
安値 - 高値 レンジ（日）
68.55 - 70.64
出来高
0
前日終値
69.98
52週レンジ
56.98 - 72.54
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
4.90%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.399
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.774631
直近配当利回り（税込）
3.82%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
4.65%
3年トータルリターン
8.43%
5年トータルリターン
12.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
1.79 百万 263.63 百万 6.11
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.25 百万 232.08 百万 5.37
CCI:US
ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
1.68 百万 186.86 百万 4.33
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
2.55 百万 169.39 百万 3.92
EQIX:US
ｴｸｲﾆｸｽ
321.97 千 141.48 百万 3.28
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
607.14 千 127.36 百万 2.95
WY:US
ウェアーハウザー
3.07 百万 104.75 百万 2.43
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
560.03 千 102.89 百万 2.38
DLR:US
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
834.53 千 101.73 百万 2.36
EQR:US
ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ
1.49 百万 101.10 百万 2.34
企業概要
iシェアーズ米国不動産ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国不動 産指数に連動する投資成果を目指す。対象指数とほぼ同じ比率で米国不動産株に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com