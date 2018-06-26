iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾍﾙｽｹｱETF
ISQF:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
159.00
52週レンジ
147.88 - 159.00
出来高
0
前日終値
159.00
52週レンジ
147.88 - 159.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.304
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.523266
直近配当利回り（税込）
1.13%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|1.60 百万
|222.32 百万
|9.73
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|571.58 千
|150.14 百万
|6.57
|
PFE:US
ファイザー
|3.48 百万
|147.56 百万
|6.46
|
MRK:US
メルク
|1.60 百万
|111.79 百万
|4.89
|
ABBV:US
ｱｯｳﾞｨ
|901.43 千
|84.05 百万
|3.68
|
AMGN:US
アムジェン
|396.15 千
|79.03 百万
|3.46
|
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
|805.51 千
|77.53 百万
|3.39
|
ABT:US
ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ
|1.04 百万
|69.84 百万
|3.06
|
LLY:US
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ
|568.17 千
|60.21 百万
|2.63
|
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
|972.28 千
|58.66 百万
|2.57
企業概要
iシェアーズ米国ヘルスケアETF（iShares U.S. Healthcare ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国ヘルスケア・セクター指数に連動する投資成果を目指 す。対象指数とほぼ同じ比率でヘルスケア・セクターに投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com