iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾍﾙｽｹｱETF

ISQF:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
159.00
52週レンジ
147.88 - 159.00
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出来高
0
前日終値
159.00
52週レンジ
147.88 - 159.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.304
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.523266
直近配当利回り（税込）
1.13%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
1.60 百万 222.32 百万 9.73
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
571.58 千 150.14 百万 6.57
PFE:US
ファイザー
3.48 百万 147.56 百万 6.46
MRK:US
メルク
1.60 百万 111.79 百万 4.89
ABBV:US
ｱｯｳﾞｨ
901.43 千 84.05 百万 3.68
AMGN:US
アムジェン
396.15 千 79.03 百万 3.46
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
805.51 千 77.53 百万 3.39
ABT:US
ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ
1.04 百万 69.84 百万 3.06
LLY:US
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ
568.17 千 60.21 百万 2.63
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
972.28 千 58.66 百万 2.57
企業概要
iシェアーズ米国ヘルスケアETF（iShares U.S. Healthcare ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国ヘルスケア・セクター指数に連動する投資成果を目指 す。対象指数とほぼ同じ比率でヘルスケア・セクターに投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com