iｼｪｱｰｽﾞ米国金融ETF
ISQE:GR
Berlin
104.82
EUR
0.44
0.42%
更新日時 2018/09/15
始値
102.38
安値 - 高値 レンジ（日）
102.16 - 104.94
出来高
0
前日終値
104.38
52週レンジ
89.56 - 107.62
1年トータルリターン
17.48%
始値
102.38
安値 - 高値 レンジ（日）
102.16 - 104.94
出来高
0
前日終値
104.38
52週レンジ
89.56 - 107.62
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
5.94%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.914
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.537068
直近配当利回り（税込）
1.76%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.08%
3年トータルリターン
13.74%
5年トータルリターン
15.54%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|686.03 千
|147.22 百万
|7.68
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|1.21 百万
|137.23 百万
|7.16
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|3.36 百万
|102.28 百万
|5.33
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|636.65 千
|93.31 百万
|4.87
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|1.56 百万
|87.44 百万
|4.56
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|326.80 千
|69.95 百万
|3.65
|
C:US
シティグループ
|908.88 千
|64.08 百万
|3.34
|
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|556.15 千
|29.78 百万
|1.55
|
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|125.21 千
|28.57 百万
|1.49
|
AXP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ
|254.53 千
|27.46 百万
|1.43
企業概要
iシェアーズ米国金融ETF（iShares U.S. Financials ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国金融セクター指数に連動する、投資結果を目指す。同指数とほぼ同様に、金融経済セクター中心に投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com