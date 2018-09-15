iｼｪｱｰｽﾞ米国金融ETF

ISQE:GR
Berlin
104.82
EUR
0.44
0.42%
更新日時 2018/09/15
始値
102.38
安値 - 高値 レンジ（日）
102.16 - 104.94
出来高
0
前日終値
104.38
52週レンジ
89.56 - 107.62
1年トータルリターン
17.48%
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始値
102.38
安値 - 高値 レンジ（日）
102.16 - 104.94
出来高
0
前日終値
104.38
52週レンジ
89.56 - 107.62
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
5.94%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.914
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.537068
直近配当利回り（税込）
1.76%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.08%
3年トータルリターン
13.74%
5年トータルリターン
15.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
686.03 千 147.22 百万 7.68
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
1.21 百万 137.23 百万 7.16
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
3.36 百万 102.28 百万 5.33
V:US
ﾋﾞｻﾞ
636.65 千 93.31 百万 4.87
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
1.56 百万 87.44 百万 4.56
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
326.80 千 69.95 百万 3.65
C:US
シティグループ
908.88 千 64.08 百万 3.34
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
556.15 千 29.78 百万 1.55
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
125.21 千 28.57 百万 1.49
AXP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ
254.53 千 27.46 百万 1.43
企業概要
iシェアーズ米国金融ETF（iShares U.S. Financials ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国金融セクター指数に連動する、投資結果を目指す。同指数とほぼ同様に、金融経済セクター中心に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com