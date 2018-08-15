企業概要

iシェアーズ米国エネルギーETF（iShares U.S. Energy ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する投資成果を目指す。対象指数とほぼ同じ比率で、単一または複数のセクターに投資する。