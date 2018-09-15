iｼｪｱｰｽﾞ米国ｴﾈﾙｷﾞｰETF
ISQD:GR
Berlin
34.80
EUR
0.36
1.03%
更新日時 2018/09/15
始値
34.70
安値 - 高値 レンジ（日）
33.73 - 34.80
出来高
0
前日終値
34.44
52週レンジ
28.63 - 36.76
1年トータルリターン
18.50%
始値
34.70
安値 - 高値 レンジ（日）
33.73 - 34.80
出来高
0
前日終値
34.44
52週レンジ
28.63 - 36.76
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
6.73%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.038
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.234186
直近配当利回り（税込）
2.31%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
6.60%
5年トータルリターン
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|2.76 百万
|229.43 百万
|22.12
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|1.25 百万
|144.24 百万
|13.91
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|902.92 千
|54.92 百万
|5.30
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|762.73 千
|54.89 百万
|5.29
|
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
|377.34 千
|44.13 百万
|4.26
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|499.18 千
|37.81 百万
|3.65
|
VLO:US
バレロ・エナジー
|280.90 千
|32.67 百万
|3.15
|
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
|273.58 千
|30.69 百万
|2.96
|
MPC:US
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|301.08 千
|25.35 百万
|2.44
|
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ
|1.24 百万
|22.46 百万
|2.17
企業概要
iシェアーズ米国エネルギーETF（iShares U.S. Energy ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する投資成果を目指す。対象指数とほぼ同じ比率で、単一または複数のセクターに投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com