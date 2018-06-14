iｼｪｱｰｽﾞ米国電気通信ETF

ISQC:GR
Berlin
23.16
EUR
0.44
1.89%
更新日時 15:08 JST 2018/06/14
始値
23.16
安値 - 高値 レンジ（日）
23.16 - 23.16
出来高
0
前日終値
23.60
52週レンジ
21.29 - 29.96
1年トータルリターン
-19.85%
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始値
23.16
安値 - 高値 レンジ（日）
23.16 - 23.16
出来高
0
前日終値
23.60
52週レンジ
21.29 - 29.96
1年トータルリターン
-20.15%
年初来リターン
-5.09%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
321.076
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.211296
直近配当利回り（税込）
2.97%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
-2.04%
5年トータルリターン
6.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
1.09 百万 47.73 百万 15.05
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
958.63 千 46.98 百万 14.82
T:US
AT&T
1.36 百万 45.90 百万 14.48
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
60.12 千 11.93 百万 3.76
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
104.68 千 11.75 百万 3.71
CTL:US
ｾﾝﾁｭﾘｰﾘﾝｸ
632.21 千 11.14 百万 3.51
TMUS:US
TﾓﾊﾞｲﾙUS
186.02 千 10.76 百万 3.39
ANET:US
ｱﾘｽﾀ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
33.88 千 9.18 百万 2.90
FFIV:US
F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
51.86 千 9.17 百万 2.89
JNPR:US
ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
296.11 千 8.12 百万 2.56
企業概要
iシェアーズ米国電気通信ETF（iShares U.S. Telecommunications ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国電気通信株価指数に連動する、投資成果を目指す。米国株式市場の電気通信セクターへの投資に注力する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com