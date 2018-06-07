iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
ISQB:TH
Tradegate
158.56
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/07
出来高
115
前日終値
158.56
52週レンジ
123.66 - 158.56
出来高
115
前日終値
158.56
52週レンジ
123.66 - 158.56
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
4.259
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.367289
直近配当利回り（税込）
0.75%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
11.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|3.82 百万
|738.15 百万
|17.17
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|5.79 百万
|584.10 百万
|13.58
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|1.80 百万
|339.04 百万
|7.88
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|228.87 千
|257.22 百万
|5.98
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|224.46 千
|254.63 百万
|5.92
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|3.52 百万
|196.65 百万
|4.57
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|3.62 百万
|158.13 百万
|3.68
|
NVDA:US
エヌビディア
|454.94 千
|119.60 百万
|2.78
|
ORCL:US
オラクル
|2.27 百万
|108.35 百万
|2.52
|
IBM:US
IBM
|644.20 千
|93.64 百万
|2.18
企業概要
iシェアーズ米国テクノロジーETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動する投資結果を目指す。同指数とほぼ同程度に、米国市場のテクノロジーセクターを中心に投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com