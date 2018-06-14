iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

ISQB:GR
Berlin
159.02
EUR
2.18
1.39%
更新日時 1:01 JST 2018/06/15
始値
152.88
安値 - 高値 レンジ（日）
152.66 - 159.16
出来高
0
前日終値
156.84
52週レンジ
120.60 - 159.16
1年トータルリターン
27.90%
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始値
152.88
安値 - 高値 レンジ（日）
152.66 - 159.16
出来高
0
前日終値
156.84
52週レンジ
120.60 - 159.16
1年トータルリターン
26.86%
年初来リターン
16.95%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
4.259
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.367289
直近配当利回り（税込）
0.75%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
9.53%
3年トータルリターン
19.50%
5年トータルリターン
24.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
3.82 百万 738.15 百万 17.17
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
5.79 百万 584.10 百万 13.58
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
1.80 百万 339.04 百万 7.88
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
228.87 千 257.22 百万 5.98
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
224.46 千 254.63 百万 5.92
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
3.52 百万 196.65 百万 4.57
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
3.62 百万 158.13 百万 3.68
NVDA:US
エヌビディア
454.94 千 119.60 百万 2.78
ORCL:US
オラクル
2.27 百万 108.35 百万 2.52
IBM:US
IBM
644.20 千 93.64 百万 2.18
企業概要
iシェアーズ米国テクノロジーETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動する投資結果を目指す。同指数とほぼ同程度に、米国市場のテクノロジーセクターを中心に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com