iｼｪｱｰｽﾞMSCI EAFE ETF
ISQA:TH
Tradegate
60.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/05
出来高
16
前日終値
60.17
52週レンジ
55.28 - 60.74
出来高
16
前日終値
60.17
52週レンジ
55.28 - 60.74
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
77.920
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIANE HSIUNG / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.742566
直近配当利回り（税込）
2.09%
経費率
0.34%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|16.27 百万
|1.22 十億
|1.56
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|104.49 百万
|1.03 十億
|1.31
|
NOVN:SW
ノバルティス
|11.62 百万
|878.54 百万
|1.13
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|24.02 百万
|844.79 百万
|1.08
|
BP/:LN
ＢＰ
|103.93 百万
|822.22 百万
|1.05
|
7203:JP
トヨタ自動車
|11.95 百万
|817.66 百万
|1.05
|
FP:FP
トタル
|12.57 百万
|793.56 百万
|1.02
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|3.67 百万
|784.98 百万
|1.01
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|19.57 百万
|708.64 百万
|0.91
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|5.16 百万
|608.27 百万
|0.78
企業概要
iシェアーズMSCI EAFE ETF（iShares MSCI EAFE ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI EAFEインデックスに連動する投資成果を目指す。保有銘柄は大型・中型株。（米 国とカナダを除く）世界の先進国を中心に投資する。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com