iｼｪｱｰｽﾞMSCI EAFE ETF

ISQA:TH
Tradegate
60.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/05
出来高
16
前日終値
60.17
52週レンジ
55.28 - 60.74
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出来高
16
前日終値
60.17
52週レンジ
55.28 - 60.74
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
77.920
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIANE HSIUNG / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.742566
直近配当利回り（税込）
2.09%
経費率
0.34%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NESN:SW
ネスレ
16.27 百万 1.22 十億 1.56
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
104.49 百万 1.03 十億 1.31
NOVN:SW
ノバルティス
11.62 百万 878.54 百万 1.13
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
24.02 百万 844.79 百万 1.08
BP/:LN
ＢＰ
103.93 百万 822.22 百万 1.05
7203:JP
トヨタ自動車
11.95 百万 817.66 百万 1.05
FP:FP
トタル
12.57 百万 793.56 百万 1.02
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
3.67 百万 784.98 百万 1.01
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
19.57 百万 708.64 百万 0.91
SAP:GR
ＳＡＰ
5.16 百万 608.27 百万 0.78
企業概要
iシェアーズMSCI EAFE ETF（iShares MSCI EAFE ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI EAFEインデックスに連動する投資成果を目指す。保有銘柄は大型・中型株。（米 国とカナダを除く）世界の先進国を中心に投資する。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com