iｼｪｱｰｽﾞMSCI EAFE ETF
ISQA:GR
Berlin
56.60
EUR
0.18
0.32%
更新日時 2018/09/15
始値
56.86
安値 - 高値 レンジ（日）
55.03 - 56.88
出来高
0
前日終値
56.42
52週レンジ
53.43 - 61.05
1年トータルリターン
2.87%
始値
56.86
安値 - 高値 レンジ（日）
55.03 - 56.88
出来高
0
前日終値
56.42
52週レンジ
53.43 - 61.05
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-1.25%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2008)
31.18615
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
69.840
設定日
08/14/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIANE HSIUNG / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
1.353546
直近配当利回り（税込）
4.13%
経費率
0.34%
3ヶ月トータルリターン
-3.67%
3年トータルリターン
5.66%
5年トータルリターン
6.82%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|15.25 百万
|1.28 十億
|1.84
|
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
|10.62 百万
|898.22 百万
|1.29
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|3.44 百万
|850.20 百万
|1.22
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|97.87 百万
|831.26 百万
|1.20
|
FP:FP
トタル
|11.78 百万
|737.91 百万
|1.06
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|22.53 百万
|728.37 百万
|1.05
|
BP/:LN
ＢＰ
|97.55 百万
|702.42 百万
|1.01
|
7203:JP
トヨタ自動車
|11.19 百万
|670.12 百万
|0.96
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|18.31 百万
|600.68 百万
|0.86
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|4.81 百万
|582.35 百万
|0.84
企業概要
iシェアーズMSCI EAFE ETF（iShares MSCI EAFE ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI EAFEインデックスに連動する投資成果を目指す。保有銘柄は大型・中型株。（米 国とカナダを除く）世界の先進国を中心に投資する。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com