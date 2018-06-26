iｼｪｱｰｽﾞ米国 金融ｻｰﾋﾞｽETF
ISQ9:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
103.40
出来高
0
前日終値
103.40
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.711
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.496877
直近配当利回り（税込）
1.65%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|1.83 百万
|207.01 百万
|12.13
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|5.07 百万
|154.28 百万
|9.04
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|960.35 千
|140.76 百万
|8.25
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|2.36 百万
|131.90 百万
|7.73
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|492.97 千
|105.51 百万
|6.18
|
C:US
シティグループ
|1.37 百万
|96.67 百万
|5.66
|
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|838.93 千
|44.92 百万
|2.63
|
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|188.87 千
|43.09 百万
|2.53
|
AXP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ
|383.94 千
|41.42 百万
|2.43
|
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|252.43 千
|35.67 百万
|2.09
企業概要
iシェアーズ米国金融サービスETF（iShares U.S. Financial Services ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国金融サービス指数に連動する投資成果を目指す。米国株式市場の金融サービス・セクターに投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com