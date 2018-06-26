iｼｪｱｰｽﾞ米国 金融ｻｰﾋﾞｽETF

ISQ9:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
103.40
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出来高
0
前日終値
103.40
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.711
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.496877
直近配当利回り（税込）
1.65%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
1.83 百万 207.01 百万 12.13
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
5.07 百万 154.28 百万 9.04
V:US
ﾋﾞｻﾞ
960.35 千 140.76 百万 8.25
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
2.36 百万 131.90 百万 7.73
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
492.97 千 105.51 百万 6.18
C:US
シティグループ
1.37 百万 96.67 百万 5.66
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
838.93 千 44.92 百万 2.63
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
188.87 千 43.09 百万 2.53
AXP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ
383.94 千 41.42 百万 2.43
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
252.43 千 35.67 百万 2.09
企業概要
iシェアーズ米国金融サービスETF（iShares U.S. Financial Services ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国金融サービス指数に連動する投資成果を目指す。米国株式市場の金融サービス・セクターに投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com