iｼｪｱｰｽﾞ米国 金融ｻｰﾋﾞｽETF

ISQ9:GR
Berlin
113.98
EUR
0.16
0.14%
更新日時 1:01 JST 2018/06/15
始値
111.54
安値 - 高値 レンジ（日）
111.36 - 114.90
出来高
0
前日終値
113.82
52週レンジ
90.72 - 115.44
1年トータルリターン
16.35%
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始値
111.54
安値 - 高値 レンジ（日）
111.36 - 114.90
出来高
0
前日終値
113.82
52週レンジ
90.72 - 115.44
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
4.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.896
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.395302
直近配当利回り（税込）
1.13%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
11.65%
5年トータルリターン
18.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
2.05 百万 226.74 百万 11.87
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
5.70 百万 171.66 百万 8.98
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
2.62 百万 145.62 百万 7.62
V:US
ﾋﾞｻﾞ
1.07 百万 143.86 百万 7.53
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
550.47 千 109.84 百万 5.75
C:US
シティグループ
1.53 百万 104.90 百万 5.49
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
210.67 千 49.18 百万 2.57
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
935.76 千 48.50 百万 2.54
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
429.59 千 43.59 百万 2.28
MS:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ
822.71 千 42.90 百万 2.24
企業概要
iシェアーズ米国金融サービスETF（iShares U.S. Financial Services ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国金融サービス指数に連動する投資成果を目指す。米国株式市場の金融サービス・セクターに投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com