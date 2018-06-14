iｼｪｱｰｽﾞ米国 金融ｻｰﾋﾞｽETF
ISQ9:GR
Berlin
113.98
EUR
0.16
0.14%
更新日時 1:01 JST 2018/06/15
始値
111.54
安値 - 高値 レンジ（日）
111.36 - 114.90
出来高
0
前日終値
113.82
52週レンジ
90.72 - 115.44
1年トータルリターン
16.35%
始値
111.54
安値 - 高値 レンジ（日）
111.36 - 114.90
出来高
0
前日終値
113.82
52週レンジ
90.72 - 115.44
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
4.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.896
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.395302
直近配当利回り（税込）
1.13%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
11.65%
5年トータルリターン
18.27%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|2.05 百万
|226.74 百万
|11.87
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|5.70 百万
|171.66 百万
|8.98
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|2.62 百万
|145.62 百万
|7.62
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|1.07 百万
|143.86 百万
|7.53
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|550.47 千
|109.84 百万
|5.75
|
C:US
シティグループ
|1.53 百万
|104.90 百万
|5.49
|
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|210.67 千
|49.18 百万
|2.57
|
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|935.76 千
|48.50 百万
|2.54
|
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
|429.59 千
|43.59 百万
|2.28
|
MS:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ
|822.71 千
|42.90 百万
|2.24
企業概要
iシェアーズ米国金融サービスETF（iShares U.S. Financial Services ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ米国金融サービス指数に連動する投資成果を目指す。米国株式市場の金融サービス・セクターに投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com