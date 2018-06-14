iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

ISQ8:TH
Tradegate
172.70
EUR
2.00
1.17%
更新日時 23:13 JST 2018/06/14
始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.70 - 172.70
出来高
35
前日終値
170.70
52週レンジ
126.73 - 172.70
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始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.70 - 172.70
出来高
35
前日終値
170.70
52週レンジ
126.73 - 172.70
年初来リターン
20.92%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.635
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.224873
直近配当利回り（税込）
0.42%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
8.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
738.64 千 142.90 百万 8.92
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
83.67 千 141.34 百万 8.82
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.38 百万 139.62 百万 8.71
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
498.90 千 93.88 百万 5.86
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
58.51 千 65.76 百万 4.10
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
57.38 千 65.10 百万 4.06
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
974.50 千 54.46 百万 3.40
V:US
ﾋﾞｻﾞ
375.36 千 50.24 百万 3.14
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
1.00 百万 43.79 百万 2.73
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
192.23 千 38.36 百万 2.39
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジーETF（iShares North American Tech ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米テクノロジー・セクター指数に連動する投資結果を目指す。主 に米国内の大型テクノロジー株に投資、保有する。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com