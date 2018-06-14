iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
ISQ8:TH
Tradegate
172.70
EUR
2.00
1.17%
更新日時 23:13 JST 2018/06/14
始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.70 - 172.70
出来高
35
前日終値
170.70
52週レンジ
126.73 - 172.70
始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.70 - 172.70
出来高
35
前日終値
170.70
52週レンジ
126.73 - 172.70
年初来リターン
20.92%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.635
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.224873
直近配当利回り（税込）
0.42%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
8.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|738.64 千
|142.90 百万
|8.92
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|83.67 千
|141.34 百万
|8.82
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.38 百万
|139.62 百万
|8.71
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|498.90 千
|93.88 百万
|5.86
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|58.51 千
|65.76 百万
|4.10
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|57.38 千
|65.10 百万
|4.06
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|974.50 千
|54.46 百万
|3.40
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|375.36 千
|50.24 百万
|3.14
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|1.00 百万
|43.79 百万
|2.73
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|192.23 千
|38.36 百万
|2.39
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジーETF（iShares North American Tech ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米テクノロジー・セクター指数に連動する投資結果を目指す。主 に米国内の大型テクノロジー株に投資、保有する。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com