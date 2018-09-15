iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

ISQ8:GR
Berlin
176.58
EUR
0.60
0.34%
更新日時 2018/09/15
始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.34 - 176.96
出来高
0
前日終値
175.98
52週レンジ
127.72 - 181.94
1年トータルリターン
38.22%
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始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.34 - 176.96
出来高
0
前日終値
175.98
52週レンジ
127.72 - 181.94
1年トータルリターン
36.42%
年初来リターン
25.42%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.687
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.294703
直近配当利回り（税込）
0.57%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
3.62%
3年トータルリターン
26.26%
5年トータルリターン
25.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
80.50 千 160.19 百万 9.58
AAPL:US
アップル
702.90 千 155.39 百万 9.29
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.35 百万 150.58 百万 9.00
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
506.62 千 82.07 百万 4.91
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
60.71 千 70.60 百万 4.22
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
59.73 千 69.97 百万 4.18
V:US
ﾋﾞｻﾞ
377.27 千 55.30 百万 3.31
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
993.32 千 46.58 百万 2.78
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
984.27 千 44.22 百万 2.64
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
193.66 千 41.45 百万 2.48
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジーETF（iShares North American Tech ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米テクノロジー・セクター指数に連動する投資結果を目指す。主 に米国内の大型テクノロジー株に投資、保有する。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com