iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
ISQ8:GR
Berlin
176.58
EUR
0.60
0.34%
更新日時 2018/09/15
始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.34 - 176.96
出来高
0
前日終値
175.98
52週レンジ
127.72 - 181.94
1年トータルリターン
38.22%
始値
172.70
安値 - 高値 レンジ（日）
172.34 - 176.96
出来高
0
前日終値
175.98
52週レンジ
127.72 - 181.94
1年トータルリターン
36.42%
年初来リターン
25.42%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.687
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.294703
直近配当利回り（税込）
0.57%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
3.62%
3年トータルリターン
26.26%
5年トータルリターン
25.32%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|80.50 千
|160.19 百万
|9.58
|
AAPL:US
アップル
|702.90 千
|155.39 百万
|9.29
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.35 百万
|150.58 百万
|9.00
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|506.62 千
|82.07 百万
|4.91
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|60.71 千
|70.60 百万
|4.22
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|59.73 千
|69.97 百万
|4.18
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|377.27 千
|55.30 百万
|3.31
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|993.32 千
|46.58 百万
|2.78
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|984.27 千
|44.22 百万
|2.64
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|193.66 千
|41.45 百万
|2.48
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジーETF（iShares North American Tech ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米テクノロジー・セクター指数に連動する投資結果を目指す。主 に米国内の大型テクノロジー株に投資、保有する。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com