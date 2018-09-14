iｼｪｱｰｽﾞ北米天然資源ETF
ISQ7:GR
Berlin
29.82
EUR
0.13
0.43%
更新日時 2018/09/14
始値
29.82
安値 - 高値 レンジ（日）
29.82 - 29.82
出来高
0
前日終値
29.95
52週レンジ
25.97 - 32.09
1年トータルリターン
11.73%
始値
29.82
安値 - 高値 レンジ（日）
29.82 - 29.82
出来高
0
前日終値
29.95
52週レンジ
25.97 - 32.09
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
2.28%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
942.962
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.167013
直近配当利回り（税込）
1.92%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-2.78%
3年トータルリターン
6.51%
5年トータルリターン
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|889.20 千
|73.92 百万
|7.87
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|580.48 千
|67.21 百万
|7.16
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|697.71 千
|42.43 百万
|4.52
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|589.38 千
|42.42 百万
|4.52
|
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
|291.58 千
|34.10 百万
|3.63
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|823.03 千
|31.74 百万
|3.38
|
ENB:CN
ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ
|858.64 千
|29.33 百万
|3.12
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|385.73 千
|29.22 百万
|3.11
|
VLO:US
バレロ・エナジー
|217.06 千
|25.25 百万
|2.69
|
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
|211.41 千
|23.71 百万
|2.53
企業概要
iシェアーズ北米天然資源ETF（iShares North American Natural Resources ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米天然資源セクター指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com