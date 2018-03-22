iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･
ISQ6:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
53.523
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNIFER HSUI / GREG SAVAGE
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.087555
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|36.45 千
|7.24 百万
|9.17
|
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|63.06 千
|7.08 百万
|8.97
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|154.25 千
|6.73 百万
|8.53
|
HRS:US
ﾊﾘｽ
|43.92 千
|6.72 百万
|8.51
|
ANET:US
ｱﾘｽﾀ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|23.28 千
|6.31 百万
|7.99
|
FFIV:US
F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|24.62 千
|4.36 百万
|5.52
|
JNPR:US
ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|139.06 千
|3.81 百万
|4.83
|
ARRS:US
ｱﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|133.86 千
|3.53 百万
|4.47
|
LITE:US
ﾙﾒﾝﾀﾑ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|55.41 千
|3.39 百万
|4.29
|
CIEN:US
ｼｴﾅ
|128.81 千
|3.14 百万
|3.98
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキングETF（iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米 テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキング指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com