iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･

ISQ6:TH
Tradegate
EUR
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出来高
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
53.523
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNIFER HSUI / GREG SAVAGE
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.087555
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
36.45 千 7.24 百万 9.17
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
63.06 千 7.08 百万 8.97
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
154.25 千 6.73 百万 8.53
HRS:US
ﾊﾘｽ
43.92 千 6.72 百万 8.51
ANET:US
ｱﾘｽﾀ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
23.28 千 6.31 百万 7.99
FFIV:US
F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
24.62 千 4.36 百万 5.52
JNPR:US
ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
139.06 千 3.81 百万 4.83
ARRS:US
ｱﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
133.86 千 3.53 百万 4.47
LITE:US
ﾙﾒﾝﾀﾑ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
55.41 千 3.39 百万 4.29
CIEN:US
ｼｴﾅ
128.81 千 3.14 百万 3.98
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキングETF（iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米 テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキング指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com