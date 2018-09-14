iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･
ISQ6:GR
Berlin
46.84
EUR
0.12
0.27%
更新日時 2018/09/14
始値
46.84
安値 - 高値 レンジ（日）
46.84 - 46.84
出来高
0
前日終値
46.97
52週レンジ
37.72 - 48.28
1年トータルリターン
25.63%
始値
46.84
安値 - 高値 レンジ（日）
46.84 - 46.84
出来高
0
前日終値
46.97
52週レンジ
37.72 - 48.28
1年トータルリターン
24.70%
年初来リターン
16.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
55.066
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNIFER HSUI / GREG SAVAGE
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.122232
直近配当利回り（税込）
0.90%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
4.69%
3年トータルリターン
14.52%
5年トータルリターン
15.79%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|22.41 千
|5.29 百万
|9.62
|
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|39.63 千
|4.99 百万
|9.08
|
FFIV:US
F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|25.14 千
|4.79 百万
|8.71
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|101.89 千
|4.78 百万
|8.69
|
ANET:US
ｱﾘｽﾀﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|16.42 千
|4.40 百万
|7.99
|
CIEN:US
ｼｴﾅ
|96.62 千
|3.06 百万
|5.56
|
COMM:US
ｺﾑｽｺｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|78.72 千
|2.45 百万
|4.46
|
JNPR:US
ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|85.84 千
|2.36 百万
|4.30
|
ARRS:US
ｱﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|89.36 千
|2.35 百万
|4.27
|
LITE:US
ﾙﾒﾝﾀﾑ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|38.54 千
|2.34 百万
|4.25
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキングETF（iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米 テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキング指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com