iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･

ISQ6:GR
Berlin
46.84
EUR
0.12
0.27%
更新日時 2018/09/14
始値
46.84
安値 - 高値 レンジ（日）
46.84 - 46.84
出来高
0
前日終値
46.97
52週レンジ
37.72 - 48.28
1年トータルリターン
25.63%
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始値
46.84
安値 - 高値 レンジ（日）
46.84 - 46.84
出来高
0
前日終値
46.97
52週レンジ
37.72 - 48.28
1年トータルリターン
24.70%
年初来リターン
16.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
55.066
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNIFER HSUI / GREG SAVAGE
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.122232
直近配当利回り（税込）
0.90%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
4.69%
3年トータルリターン
14.52%
5年トータルリターン
15.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
22.41 千 5.29 百万 9.62
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
39.63 千 4.99 百万 9.08
FFIV:US
F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ
25.14 千 4.79 百万 8.71
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
101.89 千 4.78 百万 8.69
ANET:US
ｱﾘｽﾀﾈｯﾄﾜｰｸｽ
16.42 千 4.40 百万 7.99
CIEN:US
ｼｴﾅ
96.62 千 3.06 百万 5.56
COMM:US
ｺﾑｽｺｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
78.72 千 2.45 百万 4.46
JNPR:US
ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
85.84 千 2.36 百万 4.30
ARRS:US
ｱﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
89.36 千 2.35 百万 4.27
LITE:US
ﾙﾒﾝﾀﾑ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
38.54 千 2.34 百万 4.25
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキングETF（iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米 テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキング指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com