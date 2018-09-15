iｼｪｱｰｽﾞPHLXｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰETF
ISQ5:GR
Berlin
158.38
EUR
0.58
0.37%
更新日時 2018/09/15
始値
153.82
安値 - 高値 レンジ（日）
153.76 - 158.50
出来高
0
前日終値
157.80
52週レンジ
128.19 - 166.80
1年トータルリターン
26.33%
始値
153.82
安値 - 高値 レンジ（日）
153.76 - 158.50
出来高
0
前日終値
157.80
52週レンジ
128.19 - 166.80
1年トータルリターン
25.64%
年初来リターン
11.98%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.602
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.62036
直近配当利回り（税込）
1.34%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-3.15%
3年トータルリターン
30.97%
5年トータルリターン
27.89%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
|2.24 百万
|166.79 百万
|10.29
|
NVDA:US
エヌビディア
|515.19 千
|139.79 百万
|8.62
|
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|1.16 百万
|122.74 百万
|7.57
|
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
|515.44 千
|121.34 百万
|7.49
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|2.35 百万
|107.26 百万
|6.62
|
AMD:US
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾏｲｸﾛ･ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ(AMD)
|3.23 百万
|98.55 百万
|6.08
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|1.68 百万
|72.90 百万
|4.50
|
XLNX:US
ザイリンクス
|845.26 千
|65.37 百万
|4.03
|
ADI:US
アナログ・デバイセズ
|668.48 千
|61.77 百万
|3.81
|
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|667.11 千
|55.88 百万
|3.45
企業概要
iシェアーズPHLXセミコンダクターETF（iShares PHLX Semiconductor ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。PHLXセミコンダクター・セクター指数に連動する投資成果を目指 す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com