iｼｪｱｰｽﾞPHLXｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰETF

ISQ5:GR
Berlin
158.38
EUR
0.58
0.37%
更新日時 2018/09/15
始値
153.82
安値 - 高値 レンジ（日）
153.76 - 158.50
出来高
0
前日終値
157.80
52週レンジ
128.19 - 166.80
1年トータルリターン
26.33%
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始値
153.82
安値 - 高値 レンジ（日）
153.76 - 158.50
出来高
0
前日終値
157.80
52週レンジ
128.19 - 166.80
1年トータルリターン
25.64%
年初来リターン
11.98%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.602
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.62036
直近配当利回り（税込）
1.34%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-3.15%
3年トータルリターン
30.97%
5年トータルリターン
27.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
2.24 百万 166.79 百万 10.29
NVDA:US
エヌビディア
515.19 千 139.79 百万 8.62
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
1.16 百万 122.74 百万 7.57
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
515.44 千 121.34 百万 7.49
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
2.35 百万 107.26 百万 6.62
AMD:US
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾏｲｸﾛ･ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ(AMD)
3.23 百万 98.55 百万 6.08
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
1.68 百万 72.90 百万 4.50
XLNX:US
ザイリンクス
845.26 千 65.37 百万 4.03
ADI:US
アナログ・デバイセズ
668.48 千 61.77 百万 3.81
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
667.11 千 55.88 百万 3.45
企業概要
iシェアーズPHLXセミコンダクターETF（iShares PHLX Semiconductor ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。PHLXセミコンダクター・セクター指数に連動する投資成果を目指 す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com