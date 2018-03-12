iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾌﾄｳｴｱETF
ISQ4:GR
Berlin
148.78
EUR
3.80
2.62%
更新日時 16:08 JST 2018/03/12
始値
148.78
安値 - 高値 レンジ（日）
148.78 - 148.78
出来高
0
前日終値
144.98
52週レンジ
113.86 - 148.78
1年トータルリターン
27.65%
始値
148.78
安値 - 高値 レンジ（日）
148.78 - 148.78
出来高
0
前日終値
144.98
52週レンジ
113.86 - 148.78
1年トータルリターン
27.69%
年初来リターン
15.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.456
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.001962
直近配当利回り（税込）
0.00%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
13.43%
3年トータルリターン
19.05%
5年トータルリターン
23.01%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|592.71 千
|131.05 百万
|9.10
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|994.46 千
|126.70 百万
|8.80
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.25 百万
|121.12 百万
|8.41
|
ORCL:US
オラクル
|2.13 百万
|112.98 百万
|7.85
|
ATVI:US
ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
|1.29 百万
|101.21 百万
|7.03
|
EA:US
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ｱｰﾂ
|524.97 千
|67.45 百万
|4.68
|
INTU:US
ｲﾝﾃｭｲｯﾄ
|352.21 千
|62.40 百万
|4.33
|
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
|381.36 千
|53.15 百万
|3.69
|
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
|300.47 千
|51.91 百万
|3.60
|
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
|307.85 千
|47.86 百万
|3.32
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジー・ソフトウェアETF（iShares North American Tech-Software ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米テクノロジー・ソフトウェア指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com