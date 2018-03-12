iｼｪｱｰｽﾞ北米ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾌﾄｳｴｱETF

ISQ4:GR
Berlin
148.78
EUR
3.80
2.62%
更新日時 16:08 JST 2018/03/12
始値
148.78
安値 - 高値 レンジ（日）
148.78 - 148.78
出来高
0
前日終値
144.98
52週レンジ
113.86 - 148.78
1年トータルリターン
27.65%
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始値
148.78
安値 - 高値 レンジ（日）
148.78 - 148.78
出来高
0
前日終値
144.98
52週レンジ
113.86 - 148.78
1年トータルリターン
27.69%
年初来リターン
15.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.456
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.001962
直近配当利回り（税込）
0.00%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
13.43%
3年トータルリターン
19.05%
5年トータルリターン
23.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
592.71 千 131.05 百万 9.10
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
994.46 千 126.70 百万 8.80
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.25 百万 121.12 百万 8.41
ORCL:US
オラクル
2.13 百万 112.98 百万 7.85
ATVI:US
ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
1.29 百万 101.21 百万 7.03
EA:US
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ｱｰﾂ
524.97 千 67.45 百万 4.68
INTU:US
ｲﾝﾃｭｲｯﾄ
352.21 千 62.40 百万 4.33
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
381.36 千 53.15 百万 3.69
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
300.47 千 51.91 百万 3.60
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
307.85 千 47.86 百万 3.32
企業概要
iシェアーズ北米テクノロジー・ソフトウェアETF（iShares North American Tech-Software ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P北米テクノロジー・ソフトウェア指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com