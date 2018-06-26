iｼｪｱｰｽﾞS&P100 ETF
ISQ3:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
95.44
出来高
0
前日終値
95.44
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.990
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.611031
直近配当利回り（税込）
2.20%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|1.55 百万
|350.72 百万
|7.03
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.42 百万
|273.40 百万
|5.48
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|126.93 千
|252.57 百万
|5.06
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|606.59 千
|130.35 百万
|2.61
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|755.94 千
|121.98 百万
|2.44
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|1.07 百万
|121.81 百万
|2.44
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|845.30 千
|118.25 百万
|2.37
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|95.68 千
|112.45 百万
|2.25
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|94.12 千
|111.27 百万
|2.23
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|1.33 百万
|109.84 百万
|2.20
企業概要
iシェアーズS&P 100 ETF（iShares S&P 100 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。米国株式市場全体の時価総額のおよそ49％を占める米国大型株を含むS&P100指数に連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、ヘルスケア、およびＩＴセクターなどの企業。代表サンプ リング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com