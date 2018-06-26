iｼｪｱｰｽﾞS&P100 ETF

ISQ3:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
95.44
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出来高
0
前日終値
95.44
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.990
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.611031
直近配当利回り（税込）
2.20%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
1.55 百万 350.72 百万 7.03
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
2.42 百万 273.40 百万 5.48
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
126.93 千 252.57 百万 5.06
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
606.59 千 130.35 百万 2.61
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
755.94 千 121.98 百万 2.44
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
1.07 百万 121.81 百万 2.44
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
845.30 千 118.25 百万 2.37
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
95.68 千 112.45 百万 2.25
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
94.12 千 111.27 百万 2.23
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
1.33 百万 109.84 百万 2.20
企業概要
iシェアーズS&P 100 ETF（iShares S&P 100 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。米国株式市場全体の時価総額のおよそ49％を占める米国大型株を含むS&P100指数に連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、ヘルスケア、およびＩＴセクターなどの企業。代表サンプ リング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com