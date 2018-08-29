iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF

ISQ2:TH
Tradegate
250.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/29
出来高
10
前日終値
250.20
52週レンジ
205.90 - 251.80
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出来高
10
前日終値
250.20
52週レンジ
205.90 - 251.80
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
164.875
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
1.281212
直近配当利回り（税込）
1.76%
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
32.75 百万 7.24 十億 4.42
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
51.20 百万 5.72 十億 3.49
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
2.68 百万 5.34 十億 3.26
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
12.83 百万 2.75 十億 1.68
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
15.98 百万 2.59 十億 1.58
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
22.69 百万 2.57 十億 1.57
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
17.87 百万 2.49 十億 1.52
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
2.02 百万 2.35 十億 1.44
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
28.21 百万 2.35 十億 1.43
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.99 百万 2.33 十億 1.42
企業概要
iシェアーズ・コアS&P500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、主に米国の大型株を保有。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com