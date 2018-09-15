iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF
ISQ2:GR
Berlin
248.00
EUR
0.65
0.26%
更新日時 2018/09/15
始値
242.90
安値 - 高値 レンジ（日）
242.75 - 250.55
出来高
0
前日終値
247.35
52週レンジ
204.40 - 254.80
1年トータルリターン
20.15%
始値
242.90
安値 - 高値 レンジ（日）
242.75 - 250.55
出来高
0
前日終値
247.35
52週レンジ
204.40 - 254.80
1年トータルリターン
19.55%
年初来リターン
10.91%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
164.875
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/26/2018)
1.281212
直近配当利回り（税込）
1.77%
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
4.48%
3年トータルリターン
14.74%
5年トータルリターン
16.45%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|32.75 百万
|7.24 十億
|4.42
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|51.20 百万
|5.72 十億
|3.49
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|2.68 百万
|5.34 十億
|3.26
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|12.83 百万
|2.75 十億
|1.68
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|15.98 百万
|2.59 十億
|1.58
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|22.69 百万
|2.57 十億
|1.57
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|17.87 百万
|2.49 十億
|1.52
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|2.02 百万
|2.35 十億
|1.44
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|28.21 百万
|2.35 十億
|1.43
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.99 百万
|2.33 十億
|1.42
企業概要
iシェアーズ・コアS&P500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、主に米国の大型株を保有。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com