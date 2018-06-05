iｼｪｱｰｽﾞ 米国小型株ETF-JDR(ﾗｯ
ISQ1:TH
Tradegate
140.54
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/05
出来高
43
前日終値
140.54
52週レンジ
114.59 - 140.54
出来高
43
前日終値
140.54
52週レンジ
114.59 - 140.54
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
47.494
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.362366
直近配当利回り（税込）
0.84%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GRUB:US
ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾌﾞ
|1.82 百万
|191.29 百万
|0.40
|
BLUE:US
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞｲｵ
|1.04 百万
|189.77 百万
|0.39
|
NKTR:US
ﾈｸﾀｰ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|3.19 百万
|169.07 百万
|0.35
|
EXAS:US
ｲｸﾞｻﾞｸﾄ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|2.49 百万
|157.60 百万
|0.33
|
AZPN:US
ｱｽﾍﾟﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|1.55 百万
|148.03 百万
|0.31
|
EHC:US
ﾍﾙｽｻｳｽ
|2.09 百万
|137.24 百万
|0.28
|
SAGE:US
ｾｰｼﾞ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|894.31 千
|134.16 百万
|0.28
|
EPAM:US
EPAMｼｽﾃﾑｽﾞ
|1.06 百万
|131.31 百万
|0.27
|
NTNX:US
ﾆｭｰﾀﾆｯｸｽ
|2.33 百万
|130.16 百万
|0.27
|
MKSI:US
MKSｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|1.14 百万
|125.47 百万
|0.26
企業概要
iシェアーズ・ラッセル2000 ETF（iShares Russell 2000 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ラッセル2000インデックスファンドに連動する投資成果を目指す。米国の中型・小型株を保有。ラッセル3000種指数のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資する。通期ごとに時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com