iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗｯｾﾙ2000 ETF
ISQ1:GR
Berlin
145.54
EUR
1.00
0.69%
更新日時 2018/09/15
始値
141.48
安値 - 高値 レンジ（日）
141.20 - 145.92
出来高
0
前日終値
144.54
52週レンジ
115.02 - 149.52
1年トータルリターン
24.35%
始値
141.48
安値 - 高値 レンジ（日）
141.20 - 145.92
出来高
0
前日終値
144.54
52週レンジ
115.02 - 149.52
1年トータルリターン
23.55%
年初来リターン
13.85%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
48.129
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.595159
直近配当利回り（税込）
1.40%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
14.24%
5年トータルリターン
14.67%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FIVE:US
ﾌｧｲﾌﾞ･ﾋﾞﾛｳ
|1.15 百万
|150.55 百万
|0.31
|
LIVN:US
ﾘﾊﾞﾉﾊﾞ
|1.02 百万
|133.70 百万
|0.28
|
IDTI:US
ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|2.79 百万
|130.38 百万
|0.27
|
HAE:US
ﾍﾓﾈﾃｨｸｽ
|1.13 百万
|125.45 百万
|0.26
|
ETSY:US
ｴｯﾂｨ
|2.50 百万
|123.13 百万
|0.26
|
HUBS:US
ﾊﾌﾞｽﾎﾟｯﾄ
|761.04 千
|121.12 百万
|0.25
|
LGND:US
ﾘｶﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|439.42 千
|112.74 百万
|0.24
|
TREX:US
ﾄﾚｯｸｽ
|1.24 百万
|109.92 百万
|0.23
|
TDOC:US
ﾃﾗﾄﾞｯｸ･ﾍﾙｽ
|1.41 百万
|108.52 百万
|0.23
|
HQY:US
ﾍﾙｽｴｸｲﾃｨ
|1.14 百万
|107.55 百万
|0.22
企業概要
iシェアーズ・ラッセル2000 ETF（iShares Russell 2000 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ラッセル2000インデックスファンドに連動する投資成果を目指す。米国の中型・小型株を保有。ラッセル3000種指数のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資する。通期ごとに時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com