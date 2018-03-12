iｼｪｱｰｽﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾃｰｼｮﾝｱﾍﾞﾚｰｼﾞ
ISQ0:GR
Berlin
158.48
EUR
5.64
3.69%
更新日時 16:35 JST 2018/03/12
始値
158.40
安値 - 高値 レンジ（日）
158.40 - 158.48
出来高
0
前日終値
152.84
52週レンジ
136.81 - 168.76
1年トータルリターン
2.20%
始値
158.40
安値 - 高値 レンジ（日）
158.40 - 158.48
出来高
0
前日終値
152.84
52週レンジ
136.81 - 168.76
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-1.31%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
912.028
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.395713
直近配当利回り（税込）
0.84%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-3.80%
3年トータルリターン
2.27%
5年トータルリターン
14.19%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FDX:US
フェデックス
|534.72 千
|128.58 百万
|14.32
|
NSC:US
ノーフォーク・サザン
|544.33 千
|76.45 百万
|8.51
|
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
|544.14 千
|71.98 百万
|8.02
|
JBHT:US
JBﾊﾝﾄ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|549.69 千
|65.25 百万
|7.27
|
UPS:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS)
|550.79 千
|59.93 百万
|6.67
|
LSTR:US
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｰ･ｼｽﾃﾑ
|404.54 千
|44.11 百万
|4.91
|
KSU:US
ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨｰ･ｻｻﾞﾝ
|403.57 千
|43.86 百万
|4.88
|
CHRW:US
C･H･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ
|463.37 千
|41.52 百万
|4.62
|
KEX:US
カービー
|541.88 千
|40.72 百万
|4.54
|
EXPD:US
ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨﾀｰｽﾞInt'lｵﾌﾞﾜｼﾝﾄﾝ
|576.07 千
|36.59 百万
|4.07
企業概要
iシェアーズトランスポーテーションアベレージETF（iShares Transportation Average ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ・トランスポーテーション・ア ベレージ・インデックスの価格と利回り（手数料・費用控除前）に連動する投資成果を目指す。資産の90％以上を対象指標の構成銘柄に投資する。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com