L&Gｻｲﾊﾞｰ･ｾｷｭﾘﾃｨUCITS ETF
ISPY:LN
London
1,162.5
GBp
10.8
0.93%
更新日時 2018/09/15
始値
1,157.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,152.5 - 1,164.00
出来高
37,937
前日終値
1,151.8
52週レンジ
807.3 - 1,181.5
1年トータルリターン
43.23%
始値
1,157.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,152.5 - 1,164.00
出来高
37,937
前日終値
1,151.8
52週レンジ
807.3 - 1,181.5
1年トータルリターン
40.76%
年初来リターン
32.54%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1,162.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
795.878
設定日
09/28/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
4.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FTNT:US
ﾌｫｰﾃｨﾈｯﾄ
|403.28 千
|36.44 百万
|4.58
|
RPD:US
ﾗﾋﾟﾄﾞ7
|880.59 千
|33.29 百万
|4.18
|
SPLK:US
ｽﾌﾟﾗﾝｸ
|256.49 千
|32.16 百万
|4.04
|
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|255.35 千
|30.77 百万
|3.87
|
CYBR:US
ｻｲﾊﾞｰｱｰｸ･ｿﾌﾄｳｴｱ
|400.91 千
|30.16 百万
|3.79
|
FSCT:US
ForeScout Technologies Inc
|756.53 千
|28.94 百万
|3.64
|
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|122.90 千
|28.84 百万
|3.62
|
053800:KS
ｱﾝﾗﾌﾞ
|550.79 千
|28.41 百万
|3.57
|
QLYS:US
ｸｫﾘｽ
|296.29 千
|28.03 百万
|3.52
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|586.51 千
|27.80 百万
|3.49
企業概要
L&Gサイバー・セキュリティUCITS ETF（L&G Cyber Security UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。ISE Cyber Security Indexを完全複製することで、同指数に連動する投資成果を目指す。サイバーセキュリティー事業に従事する企業のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号+353-1-639-5000 Tel
Webサイトhttp://www.lgimetf.com/