L&Gｻｲﾊﾞｰ･ｾｷｭﾘﾃｨUCITS ETF

ISPY:LN
London
1,162.5
GBp
10.8
0.93%
更新日時 2018/09/15
始値
1,157.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,152.5 - 1,164.00
出来高
37,937
前日終値
1,151.8
52週レンジ
807.3 - 1,181.5
1年トータルリターン
43.23%
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始値
1,157.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,152.5 - 1,164.00
出来高
37,937
前日終値
1,151.8
52週レンジ
807.3 - 1,181.5
1年トータルリターン
40.76%
年初来リターン
32.54%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1,162.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
795.878
設定日
09/28/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
4.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FTNT:US
ﾌｫｰﾃｨﾈｯﾄ
403.28 千 36.44 百万 4.58
RPD:US
ﾗﾋﾟﾄﾞ7
880.59 千 33.29 百万 4.18
SPLK:US
ｽﾌﾟﾗﾝｸ
256.49 千 32.16 百万 4.04
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
255.35 千 30.77 百万 3.87
CYBR:US
ｻｲﾊﾞｰｱｰｸ･ｿﾌﾄｳｴｱ
400.91 千 30.16 百万 3.79
FSCT:US
ForeScout Technologies Inc
756.53 千 28.94 百万 3.64
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
122.90 千 28.84 百万 3.62
053800:KS
ｱﾝﾗﾌﾞ
550.79 千 28.41 百万 3.57
QLYS:US
ｸｫﾘｽ
296.29 千 28.03 百万 3.52
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
586.51 千 27.80 百万 3.49
企業概要
L&Gサイバー・セキュリティUCITS ETF（L&G Cyber Security UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。ISE Cyber Security Indexを完全複製することで、同指数に連動する投資成果を目指す。サイバーセキュリティー事業に従事する企業のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel
Webサイト
http://www.lgimetf.com/