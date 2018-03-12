ETFS ISEｻｲﾊﾞｰ･ｾｷｭﾘﾃｨGO UCITS

ISPY:IM
BrsaItaliana
11.06
EUR
0.01
0.07%
更新日時 0:14 JST 2018/03/13
始値
11.04
安値 - 高値 レンジ（日）
11.04 - 11.17
出来高
54,088
前日終値
11.06
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
13.57%
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始値
11.04
安値 - 高値 レンジ（日）
11.04 - 11.17
出来高
54,088
前日終値
11.06
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
12.52%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.0735
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
462.277
設定日
11/17/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.09%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
12.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
053800:KS
ｱﾝﾗﾌﾞ
281.63 千 21.24 百万 4.52
RPD:US
ﾗﾋﾟﾄﾞ7
771.35 千 21.05 百万 4.48
PFPT:US
ﾌﾟﾙｰﾌﾎﾟｲﾝﾄ
170.75 千 20.29 百万 4.32
QLYS:US
ｸｫﾘｽ
255.50 千 20.04 百万 4.27
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
104.62 千 19.72 百万 4.20
SPLK:US
ｽﾌﾟﾗﾝｸ
183.05 千 19.63 百万 4.18
FEYE:US
ﾌｧｲｱ･ｱｲ
1.07 百万 19.20 百万 4.09
FTNT:US
ﾌｫｰﾃｨﾈｯﾄ
347.09 千 18.90 百万 4.02
CYBR:US
ｻｲﾊﾞｰｱｰｸ･ｿﾌﾄｳｴｱ
366.37 千 18.68 百万 3.98
KEYW:US
KEYWﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.34 百万 18.11 百万 3.86
企業概要
ETFS ISEサイバー・セキュリティGO UCITS ETF（ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。指数を完全複製することで、ISE Cyber Security指数に連動する投資成果を目指す。指数は、サイバーセキュリティー事業に従 事する企業のパフォーマンスに連動するよう設計されている。
住所
GO UCITS ETF Solutions plc
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel
Webサイト
www.etfsecurities.com