ETFS ISEｻｲﾊﾞｰ･ｾｷｭﾘﾃｨGO UCITS
ISPY:IM
BrsaItaliana
11.06
EUR
0.01
0.07%
更新日時 0:14 JST 2018/03/13
始値
11.04
安値 - 高値 レンジ（日）
11.04 - 11.17
出来高
54,088
前日終値
11.06
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
13.57%
始値
11.04
安値 - 高値 レンジ（日）
11.04 - 11.17
出来高
54,088
前日終値
11.06
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
12.52%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.0735
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
462.277
設定日
11/17/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.09%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
12.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
053800:KS
ｱﾝﾗﾌﾞ
|281.63 千
|21.24 百万
|4.52
|
RPD:US
ﾗﾋﾟﾄﾞ7
|771.35 千
|21.05 百万
|4.48
|
PFPT:US
ﾌﾟﾙｰﾌﾎﾟｲﾝﾄ
|170.75 千
|20.29 百万
|4.32
|
QLYS:US
ｸｫﾘｽ
|255.50 千
|20.04 百万
|4.27
|
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|104.62 千
|19.72 百万
|4.20
|
SPLK:US
ｽﾌﾟﾗﾝｸ
|183.05 千
|19.63 百万
|4.18
|
FEYE:US
ﾌｧｲｱ･ｱｲ
|1.07 百万
|19.20 百万
|4.09
|
FTNT:US
ﾌｫｰﾃｨﾈｯﾄ
|347.09 千
|18.90 百万
|4.02
|
CYBR:US
ｻｲﾊﾞｰｱｰｸ･ｿﾌﾄｳｴｱ
|366.37 千
|18.68 百万
|3.98
|
KEYW:US
KEYWﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|2.34 百万
|18.11 百万
|3.86
企業概要
ETFS ISEサイバー・セキュリティGO UCITS ETF（ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。指数を完全複製することで、ISE Cyber Security指数に連動する投資成果を目指す。指数は、サイバーセキュリティー事業に従 事する企業のパフォーマンスに連動するよう設計されている。
住所GO UCITS ETF Solutions plc
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号+353-1-639-5000 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com