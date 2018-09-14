Ivy Small Cap Core Fund
ISPVX:US
NASDAQ GM
23.92
USD
0.12
0.50%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.23 - 23.96
1年トータルリターン
24.96%
年初来リターン
15.61%
前日終値
23.80
52週レンジ
19.23 - 23.96
1年トータルリターン
25.60%
年初来リターン
15.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
23.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
727.900
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.2872
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KENNETH G GAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VC:US
ﾋﾞｽﾃｵﾝ
|261.76 千
|33.83 百万
|4.83
|
WBS:US
ｳｪﾌﾞｽﾀｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|456.78 千
|29.10 百万
|4.15
|
IVC:US
インバケア
|1.43 百万
|26.65 百万
|3.80
|
CBT:US
キャボット
|427.58 千
|26.41 百万
|3.77
|
VG:US
ボネージ･ホールディングス
|2.04 百万
|26.32 百万
|3.76
|
LPI:US
ﾗﾚﾄﾞ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|2.30 百万
|22.14 百万
|3.16
|
POST:US
ﾎﾟｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|237.05 千
|20.39 百万
|2.91
|
NOVT:US
ﾉﾊﾞﾝﾀ
|284.83 千
|17.74 百万
|2.53
|
RRR:US
|524.32 千
|17.56 百万
|2.51
|
TER:US
テラダイン
|435.40 千
|16.58 百万
|2.37
企業概要
Ivy Small Cap Core Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term accumulation of capital by investing in various types of equity securities of small capitalization companies. These equity securities will consist primarily of value common stocks, but may also include preferred stock and other securities convertible into equity securities.
住所Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号1-800-456-5111
Webサイトwww.ivyfunds.com