iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱFTSE 100 UCITS ETF
ISFD:SW
SIX Swiss Ex
Pending Listing
USD
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 03/09/2018)
5.429
設定日
03/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
PAUL PETER MCNAUGHTON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|57.56 百万
|406.24 百万
|7.48
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|13.04 百万
|294.85 百万
|5.43
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|6.55 百万
|279.97 百万
|5.16
|
BP/:LN
ＢＰ
|55.27 百万
|264.32 百万
|4.87
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|10.74 百万
|245.57 百万
|4.52
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|13.86 百万
|185.21 百万
|3.41
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|3.63 百万
|173.87 百万
|3.20
|
DGE:LN
ディアジオ
|7.09 百万
|173.43 百万
|3.19
|
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|76.43 百万
|158.22 百万
|2.91
|
LLOY:LN
ロイズ･バンキング･グループ
|204.67 百万
|137.72 百万
|2.54
企業概要
iシェアーズ・コアFTSE 100 UCITS ETF（iShares Core FTSE 100 UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE100インデックスに 連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com