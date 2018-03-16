iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱFTSE 100 UCITS ETF

ISFD:SW
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USD
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出来高
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 03/09/2018)
5.429
設定日
03/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
PAUL PETER MCNAUGHTON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
57.56 百万 406.24 百万 7.48
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
13.04 百万 294.85 百万 5.43
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
6.55 百万 279.97 百万 5.16
BP/:LN
ＢＰ
55.27 百万 264.32 百万 4.87
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
10.74 百万 245.57 百万 4.52
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
13.86 百万 185.21 百万 3.41
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
3.63 百万 173.87 百万 3.20
DGE:LN
ディアジオ
7.09 百万 173.43 百万 3.19
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
76.43 百万 158.22 百万 2.91
LLOY:LN
ロイズ･バンキング･グループ
204.67 百万 137.72 百万 2.54
企業概要
iシェアーズ・コアFTSE 100 UCITS ETF（iShares Core FTSE 100 UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE100インデックスに 連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com