ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ

INIXAEH:LX
20.59
EUR
0.02
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.79 - 20.61
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.61
52週レンジ
19.79 - 20.61
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.59
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
3.975
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
1.49 百万 207.39 百万 5.63
V:US
ﾋﾞｻﾞ
1.83 百万 205.67 百万 5.59
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
2.36 百万 198.92 百万 5.40
MCO:US
ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ
1.24 百万 188.55 百万 5.12
NESN:SW
ネスレ
1.97 百万 169.42 百万 4.60
VRSN:US
ﾍﾞﾘｻｲﾝ
1.35 百万 155.18 百万 4.22
IMB:LN
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
3.42 百万 141.77 百万 3.85
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
556.96 千 140.78 百万 3.82
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
80.26 千 139.62 百万 3.79
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.45 百万 127.31 百万 3.46
企業概要
インベステック・グローバルストラテジー・ファンド：グローバル・フランチャイズ・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的な値上がり益の獲得を目 指す。世界各国の企業の株式に投資する。さまざまな投資方法を使用し、企業の規模や業種による投資対象企業の制限はなく、地理的なポートフォリオの構成も無制限。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.investecassetmanagement.com