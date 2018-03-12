ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ
INIXAEH:LX
20.59
EUR
0.02
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.79 - 20.61
前日終値
20.61
52週レンジ
19.79 - 20.61
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.59
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
3.975
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|1.49 百万
|207.39 百万
|5.63
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|1.83 百万
|205.67 百万
|5.59
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.36 百万
|198.92 百万
|5.40
|
MCO:US
ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ
|1.24 百万
|188.55 百万
|5.12
|
NESN:SW
ネスレ
|1.97 百万
|169.42 百万
|4.60
|
VRSN:US
ﾍﾞﾘｻｲﾝ
|1.35 百万
|155.18 百万
|4.22
|
IMB:LN
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
|3.42 百万
|141.77 百万
|3.85
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|556.96 千
|140.78 百万
|3.82
|
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|80.26 千
|139.62 百万
|3.79
|
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.45 百万
|127.31 百万
|3.46
企業概要
インベステック・グローバルストラテジー・ファンド：グローバル・フランチャイズ・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的な値上がり益の獲得を目 指す。世界各国の企業の株式に投資する。さまざまな投資方法を使用し、企業の規模や業種による投資対象企業の制限はなく、地理的なポートフォリオの構成も無制限。
住所Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号-