企業概要

インベステック・グローバルストラテジー・ファンド：グローバル・フランチャイズ・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的な値上がり益の獲得を目 指す。世界各国の企業の株式に投資する。さまざまな投資方法を使用し、企業の規模や業種による投資対象企業の制限はなく、地理的なポートフォリオの構成も無制限。