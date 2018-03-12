ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝ
INGSAEH:LX
20.18
EUR
0.02
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.91 - 20.16
前日終値
20.16
52週レンジ
19.91 - 20.16
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.18
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
997.519
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QZ074427:COR
|64.94 千
|47.31 百万
|5.44
|
VUSA:LN
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500
|837.41 千
|44.99 百万
|5.17
|
912810RK:GOV
|43.47 千
|40.45 百万
|4.65
|
IEEM:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI新興市場UCITS ETF
|673.17 千
|32.75 百万
|3.76
|
912810RT:GOV
|32.98 千
|28.93 百万
|3.32
|
912810RU:GOV
|27.45 千
|27.27 百万
|3.13
|
UV300751:COR
|25.14 千
|19.34 百万
|2.22
|
NCWNUIA:ID
ﾆｭｰｷｬﾋﾟﾀﾙ:ｳｪﾙｼｰ･ﾈｰｼｮﾝｽﾞ･ﾎﾞﾝﾄ
|142.27 千
|16.71 百万
|1.92
|
IGSACES:LX
Investec Global Strategy Fun
|512.11 千
|15.98 百万
|1.84
|
INAPSAU:LX
Investec Global Strategy Fun
|266.41 千
|12.82 百万
|1.47
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ストラテジック・ マネージド・ファンド（Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Strategic Managed Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリター ンの提供を目指す。現物銘柄、債券、転換社債、国際的な上場株式銘柄からなる分散型・アクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号-