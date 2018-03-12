企業概要

インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ストラテジック・ マネージド・ファンド（Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Strategic Managed Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリター ンの提供を目指す。現物銘柄、債券、転換社債、国際的な上場株式銘柄からなる分散型・アクティブ運用型ポートフォリオに投資する。