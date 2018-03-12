ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝ

INGSAEH:LX
20.18
EUR
0.02
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.91 - 20.16
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前日終値
20.16
52週レンジ
19.91 - 20.16
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.18
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
997.519
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QZ074427:COR
64.94 千 47.31 百万 5.44
VUSA:LN
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500
837.41 千 44.99 百万 5.17
912810RK:GOV
43.47 千 40.45 百万 4.65
IEEM:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI新興市場UCITS ETF
673.17 千 32.75 百万 3.76
912810RT:GOV
32.98 千 28.93 百万 3.32
912810RU:GOV
27.45 千 27.27 百万 3.13
UV300751:COR
25.14 千 19.34 百万 2.22
NCWNUIA:ID
ﾆｭｰｷｬﾋﾟﾀﾙ:ｳｪﾙｼｰ･ﾈｰｼｮﾝｽﾞ･ﾎﾞﾝﾄ
142.27 千 16.71 百万 1.92
IGSACES:LX
Investec Global Strategy Fun
512.11 千 15.98 百万 1.84
INAPSAU:LX
Investec Global Strategy Fun
266.41 千 12.82 百万 1.47
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ストラテジック・ マネージド・ファンド（Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Strategic Managed Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリター ンの提供を目指す。現物銘柄、債券、転換社債、国際的な上場株式銘柄からなる分散型・アクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.investecassetmanagement.com